Удар по отелю в центре Харькова: число пострадавших выросло, новые детали (фото, видео)

В полиции сообщили, что целью россиян были иностранные журналисты, освещающие события, связанные с войной в Украине и действиями ВС РФ.

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Из-за российского обстрела центра Харькова ракетами С-300 пострадали 11 человек. Повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов у себя в Telegram.

"На сейчас известно об 11 пострадавших, из них 4 – мужчины в возрасте от 31 до 38 лет, 7 – женщины в возрасте от 23 до 71 года. Девять пострадавших доставили в медучреждения. В настоящее время один из пострадавших – 35-летний мужчина – находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов – в среднем и легком, 2 – оказали помощь на месте", — написал Синегубов.

Обстрел Харькова: в ГСЧС рассказали подробности

В 00:58 в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия вражеских ракетных ударов. Две российские ракеты попали в здание отеля.

"К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС, Нацполиции и экстренной медицинской помощи. К моменту их прибытия были обнаружены повреждения трехэтажного здания гостиницы, а также припаркованных рядом легковых автомобилей", — сказано в сообщении.

В ГСЧС заявили, что площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 8 человек.

"На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС", — отметили в службе.

Последствия удара по Харькову Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову Фото: ГСЧС

Обстрел Харькова: целью россиян были иностранные журналисты

В Национальной полиции Украины также подтвердили, что пострадали 11 человек. Среди них 37-летний журналист турецкого издания Anadolu. Девять доставили в больницы, двум пострадавшим оказали помощь на месте.

"По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко, целью россиян были именно иностранные журналисты, освещающие события, связанные с военной агрессией россии против Украины", — сказано в сообщении.

Последствия удара по Харькову

Напомним, что об обстреле Харькова россиянами сообщал еще мэр города Игорь Терехов. Он заявил, что удар пришелся по гражданскому объекту.

"Удар пришелся по гражданскому объекту. Высокая вероятность жертв среди людей, которые в нем находились. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушения здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", — писал мэр города.