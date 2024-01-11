ВС РФ обстреляли отель в Харькове двумя ракетами: начался пожар, 10 пострадавших (фото)

В областной прокуратуре заявили, что среди пострадавших в Харькове гражданка Турции и гражданин Грузии. На момент удара в отеле находились более 30 человек.

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В результате обстрела оккупантами Харькова вечером 10 января пострадали десять человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов у себя в Telegram.

По его словам, попали ракетами возле гостиницы в центре города двумя ракетами. Один человек — в тяжелом состоянии, один получил ранения и находится в среднем состоянии, другие — легком. Среди пострадавших – журналисты турецкого издания, проживавшие в отеле.

ВС РФ обстреляли отель в Харькове двумя ракетами

Синегубов заявил, что ликвидация последствий продолжается, спасатели продолжают тушить пожар.

В полиции сообщили, что взрывы прозвучали в Харькове приблизительно в 22:30. Все пострадавшие — гражданские люди.

ВС РФ обстреляли отель в Харькове двумя ракетами

ВС РФ обстреляли отель в Харькове двумя ракетами

Как позже рассказал глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, россияне запускали ракеты С-300 с территории Белгородской области РФ. Однако из ракет попала в отельний комплекс по улице Шевченка Киевского района города. Вторая упала в нескольких метрах от входа. На момент атаки в отеле находилось более 30 гражданских лиц. Из них 8 — это персонал отеля, а 23 — гости.

Также в прокуратуре сообщили, что среди пострадавших одна гражданка Турции, один гражданин Грузии. Оба представляли турецкое СМИ.

ВС РФ обстреляли отель в Харькове двумя ракетами

Напомним, что об обстреле Харькова россиянами сообщал еще мэр города Игорь Терехов. Он заявил, что удар пришелся по гражданскому объекту.

"Удар пришелся по гражданскому объекту. Высокая вероятность жертв среди людей, которые в нем находились. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушения здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", — писал мэр города.