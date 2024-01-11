ЗС РФ обстріляли готель у Харкові двома ракетами: почалася пожежа, 10 постраждалих (фото)

В обласній прокуратурі заявили, що серед постраждалих у Харкові громадянка Туреччини та громадянин Грузії. На момент удару в готелі перебувало понад 30 осіб.

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Унаслідок обстрілу окупантами Харкова ввечері 10 січня постраждали десять осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у себе в Telegram.

За його словами, влучили ракетами біля готелю в центрі міста двома ракетами. Одна людина — у важкому стані, одна дістала поранення і перебуває в середньому стані, інші — легкому. Серед постраждалих — журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

ЗС РФ обстріляли готель у Харкові двома ракетами

Синєгубов заявив, що ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасити пожежу.

У поліції повідомили, що вибухи пролунали в Харкові приблизно о 22:30. Усі постраждалі — цивільні люди.

ЗС РФ обстріляли готель у Харкові двома ракетами

ЗС РФ обстріляли готель у Харкові двома ракетами

Як пізніше розповів голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, росіяни запускали ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ. Однак одна з ракет влучила в готельний комплекс по вулиці Шевченка Київського району міста. Друга впала за кілька метрів від входу. На момент атаки в готелі перебувало понад 30 цивільних осіб. З них 8 — це персонал готелю, а 23 — гості.

Також у прокуратурі повідомили, що серед постраждалих одна громадянка Туреччини, один громадянин Грузії. Обидва представляли турецьке ЗМІ.

ЗС РФ обстріляли готель у Харкові двома ракетами

Нагадаємо, що про обстріл Харкова росіянами повідомляв ще мер міста Ігор Терехов. Він заявив, що удар припав на цивільний об'єкт.

"Удар прийшовся по цивільному об'єкту. Висока ймовірність жертв серед людей, які в ньому перебували. На парковці поруч з об'єктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали всі відповідні служби", — писав мер міста.