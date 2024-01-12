Италия отказалась наносить удары по позициям хуситов в Йемене, — Reuters

Рим в декабре 2023 года объявил, что отправил военный корабль в Черное море по просьбе судовладельцев о поддержке, но вне операции Prosperity Guardian.

Италия решила отказаться участвовать в ночных ударах США и Великобритании по группировке Хути в Йемене. Подробности сообщает Reuters.

Рим считает целесообразным проводить "успокаивающую" политику в Красном море. Агентство со ссылкой на источник, который не указан, проинформировало о том, что правительству для принятия таких решений нужна поддержка парламента, а это делает соответствующее одобрение невозможным.

Ранее на этой неделе министр обороны Италии Гвидо Кросетто заявил журналистам агентства, что атаки хуситов должны быть остановлены, чтобы не спровоцировать новую войну в регионе.

Италия в декабре 2023 года объявила, что намерена отправить военный корабль в этот район по просьбе судовладельцев о поддержке, но она не присоединилась к миссии под руководством США, а другие союзники по ЕС, похоже, также дистанцировались от этой инициативы. Кросетто сказал, что Италия нуждалась бы в одобрении парламента для участия в новой международной военно-морской миссии, что затруднило бы любое возможное присоединение к ней.

Операция Prosperity Guardian и удары по хуситам

О начале операции Prosperity Guardian против хуситов 19 декабря объявил Пентагон. Действия многонациональных сил имели целью обеспечить свободы судоходства в Красном море. В США объявили этот регион критически важным водным путем для многих государств мира. Это главный коммерческий коридор, который положительно способствует международной торговле.

ВМС США и Великобритании 10 января 2024 года отбили самую массированную атаку хуситов. БПЛА и ракеты были уничтожены американскими эсминцами, истребителями F-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower. Также для защиты привлекли эсминец противовоздушной обороны HMS Diamond Королевского военно-морского флота Великобритании.

В столице Йемена Сане в ночь на 12 января прогремела серия мощных взрывов. Войска США и Великобритании атаковали объекты хуситов, которые расположены на территории страны. Командующий Центрального командования ВВС США Алекс Гринкевич заявил, что поразили более 60 целей в 16 местах расположения.

Во время ударов было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных типов. Эти удары были нанесены коалиционными воздушными и морскими ударными и вспомогательными средствами со всего региона. Применялись самолеты Центрального командования ВМС США и наземные ударные ракеты "Томагавк". Они запускались с надводных и подводных платформ.

Напомним, 11 января итальянский адмирал заявил, что неспособность ЕС и США провести совместную военно-морскую миссию в Красном море является признаком слабости НАТО в опасные времена. Он назвал самые эффективные корабли в регионе.