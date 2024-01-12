В РФ впервые показали корректируемую авиабомбу ФАБ-1500 с УМПК (фото)

Разрабатывать комплект УМПК для бомбы в РФ начали в начале 2023 года и уже в сентябре было заявлено о применении КАБ-1500. Боевая часть снаряда составляет 675 кг.

Во время показательной проверки министром обороны РФ Сергея Шойгу предприятия "Тактическое ракетное вооружение" впервые были продемонстрированы авиабомбы ФАБ-1500-М54 с комплектами УМПК. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на росСМИ.

Российский глава Минобороны проверял предприятие корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Тогда же впервые показали корректируемую авиационную бомбу ФАБ-1500-М54. Для нее разработали новую версию навесного модуля УМПК.

КАБ-1500

Комплект УМПК должен увеличить дальность полета авиабомбы и добавить систему наведения по спутниковым координатам. Из-за габаритов бомбы УМПК получил увеличенные крылья и отличный от других алгоритм работы неуправляемых поверхностей, чтобы обеспечить большую дальность полета при весе 1550 кг. Также на носовую часть авиабомбы устанавливают обтекатель, чтобы улучшить аэродинамические показатели бомбы.

ФАБ-1500 — это неуправляемая фугасная авиабомба, которая имеет 675 кг тротила. Ее основное назначение — уничтожение промышленных, городских и портовых сооружений или других целей. Скорость полета составляет 1200 км/ч с высоты 16 км. Пока неизвестно, какая дальность полета авиабомбы с УМПК.

ФАБ-1500-М54

Носителями авиабомбы являются Су-34 и Су-24, которые способны поднять на подфюзеляжный пилон по одному боеприпасу. Отмечается, что в РФ начали работать над КАБ-1500 еще в начале 2023 года, а в сентябре 2023 года были первые сообщения об их применении на войне.

Напомним, 5 сентября в РФ заявили о создании планирующих бомб ФАБ-1500.

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