Мобилизация 2024: можно ли обжаловать решение военно-врачебной комиссии

Обжалование решения военно-врачебной комиссии является правом военнообязанного или военного. При несогласии с решением ВВК необходимо своевременно подать жалобу в вышестоящую комиссию или в суд.

В Украине в период военного положения мобилизации подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет, которые не имеют права на отсрочку и признаны годными к исполнению обязанностей по постановлению военно-врачебной комиссии (ВВК). Если военнообязанный или военный не согласен с решением ВВК, он имеет право обжаловать его двумя путями: в вышестоящей ВВК или в суде. Об этом пишут адвокаты Ирина и Владислав Леоновы.

Обжалование постановления ВВК в вышестоящей ВВК

Для обжалования постановления ВВК в вышестоящей комиссии необходимо подать жалобу в Центральную военно-врачебную комиссию (ЦВЛК). Жалоба должна содержать следующие сведения:

причину обжалования;

копию решения ВВК, которое обжалуется;

документы, подтверждающие несогласие с решением ВВК.

ЦВЛК может принять решение о проведении повторного или контрольного медицинского освидетельствования.

Обжалование постановления ВВК в суде

Для обжалования постановления ВВК в суде необходимо подать исковое заявление в окружной административный суд. В иске необходимо указать следующие сведения:

все имеющиеся обстоятельства дела, с которыми не согласен заявитель;

документы, подтверждающие несогласие с решением ВВК.

При необходимости можно приложить заверенную нотариально копию справки об обстоятельствах травмы.

Важно отметить, что при обжаловании постановления ВВК в суде решение ВВК не приостанавливается. Поэтому вместе с исковым заявлением необходимо подать заявление об обеспечении иска, в котором просить суд обязать приостановить решение ВВК до принятия решения суда.

Сроки обжалования постановления ВВК

Срок для обжалования постановления ВВК в суде составляет:

3 месяца со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании постановления;

6 месяцев со дня, когда лицо узнало о совершении нарушения, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

Отсрочка от отправки на службу

В случае обжалования постановления ВВК в вышестоящей ВВК или в суде, военнообязанный или военный может получить отсрочку от отправки на службу.

Для этого необходимо подать заявление в ТЦК, в котором указать, что постановление ВВК обжаловано и что ожидается решение вышестоящей ВВК или суда.

Напомним, председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко ранее заявлял, что снижение мобилизационного возраста мужчин с 27 до 25 лет позволит привлечь в армию более молодых и здоровых людей.

Напомним также, что в Минобороны расширили перечень болезней, с которыми теперь могут мобилизовать.Фокус разобрался, с какими заболеваниями все равно мобилизуют.