До вступления в НАТО: Украина и Великобритания подписали соглашение по безопасности (видео)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, если бы такая договоренность была достигнута в 1991-м году, то войны с Россией бы не было.

Украина и Великобритания заключили соглашение о безопасности, которое будет действовать до момента вступления Украины в НАТО. Президент Украины и премьер-министр Великобритании подписали это двустороннее соглашение в пятницу, 12 января, в результате переговоров в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ, официально именуемый "Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии", стал первым в ряду соглашений в области безопасности, реализуемых в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями, подписанными во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и другими государствами, присоединившимися к этим соглашениям.

Что предусматривает соглашение

Президент Владимир Зеленский отметил, что обязательства Великобритании по обеспечению безопасности будут действовать до момента вступления Украины в НАТО.

Соглашение предполагает:

гарантированную ежегодную финансовую помощь в размере 2,5 млрд фунтов ($3 млрд);

расширение сотрудничества в разведке и кибербезопасности.

"Если бы такая договоренность была достигнута в 1991-м войны бы не было", — заявил Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что это первое обязательство по безопасности, подписанное Украиной. Он также напомнил о том, что Великобритания первой предоставила Украине летальное оружие, танки, дальнобойные ракеты и другое военное оборудование.

Лидеры также сообщили о том, что в соглашении определен срок его действия — десять лет с возможностью продления. Тем не менее, в случае вступления Украины в НАТО до истечения данного срока, обязательства по безопасности автоматически переходят под юрисдикцию НАТО.

Согласно соглашению, Великобритания будет обмениваться с Украиной разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.

Напомним, 12 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак с официальным визитом прибыл в Украину.