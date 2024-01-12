Storm Shadow на украинские Су-24 интегрировали за несколько недель, — гендиректор MBDA

По словам Эрика Беранже, без полномасштабной войны на адаптацию ракет к советскому самолету ушли бы годы.

Украинские бомбардировщики Су-24 являются носителями крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Генеральный директор MBDA Эрик Беранже рассказал, что на интеграцию боеприпаса ушло рекордно мало времени. Об этом он сказал в интервью французскому журналу Challenges.

Из-за полномасштабной войны в Украине в мире существенно вырос спрос на вооружение. Поэтому сейчас MBDA проинвестирует 1 млрд евро в течение следующих 5 лет. По словам Беранже, боевые действия изменили мир. Главным ограничением на пути теперь стоит время производства, а не другие ограничения.

Фото: MBDA

Важным уроком для производителя стала адаптивность под современные условия.

"Другой урок — важность ловкости. Нам удалось адаптировать ракеты Storm Shadow/SCALP-EG под украинские бомбардировщики Су-24 за несколько недель, когда при обычных условиях на это ушли бы годы. Нам удалось сделать это быстро, потому что мы имели полномочия на проектирование технического решения", — заявил Беранже.

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Также гендиректор MBDA отметил, что на контрактах уже ощущается изменение из-за войны в Украине. В частности Польша подписала контракт на комплексы CAMM-ER на 4,5 млрд евро, вероятно, он бы был менее масштабным без войны. Повысился спрос на средства противовоздушной обороны.

Напомним, 4 января аналитики сообщили, что Украина ударила по радиолокационному подразделению ВС РФ рядом с Евпаторией ракетами Storm Shadow.

4 ноября ракеты уничтожили российский корабль "Аскольд", который проходил последние испытания перед введением в строй.