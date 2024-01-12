Ракеты, снаряды, ПВО: Британия выделила Украине помощи на рекордные £2,5 млрд (видео)

По словам британского премьера Риши Сунака, Лондон буде поддерживать Киев, пока в этом будет необходимость. Часть из выделенных средств пойдет на производство и закупку дронов разных типов.

Великобритания предоставит Украине самый большой с начала войны пакет оборонной помощи в размере 2,5 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак, который прибыл 12 января в Киев с официальным визитом, передает "Суспiльне".

По его словам, выделенная помощь, которая будет действовать следующие два года, на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем было с момента полномасштабного вторжения.

"Финансирование поможет использовать лучший военный опыт и оборонное производство Великобритании для обеспечения победы Украины на поле боя, в том числе в таких критически важных областях, как ракеты дальнего радиуса действия, противовоздушная оборона, артиллерийские боеприпасы и безопасность на море", — говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Дополнительно речь идет про обучение еще тысяч украинских военных.

Кроме того, из суммы в 2,5 миллиардов не менее 200 миллионов фунтов уйдет на то, чтобы воплотить в жизнь масштабную программу по закупке и производству военных беспилотников. Туда войдут разведывательные, ударные и морские дроны дальнего радиуса действия. Благодаря этим технологиям у ВСУ появятся новые возможности по защите мирного населения и для ударов по противнику как на суше, так и на море.

"Это будет самая крупная поставка беспилотников в Украину из всех стран. Ожидается, что большая часть беспилотников будет произведена в Великобритании, а Министерство обороны будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество беспилотников, поставляемых для обороны Украины", — говорится в сообщении.

Прокомментировал помощь со стороны Великобритании и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, поддержка со стороны Лондона будет продолжаться годами.

"Великобритания гарантирует 2,5 миллиарда на этот год, и эта помощь продолжится в последующие годы. Срок действия — десять лет", — говорится в сообщении.

Также 12 января Украина и Великобритания подписали соглашение по безопасности, которое будет действовать до полноправного членства Киева в НАТО. По словам президента Владимира Зеленского, если бы такая договоренность была достигнута в 1991-м году, то войны с Россией бы не было.