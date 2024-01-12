Получает данные из открытых реестров: РФ начала выбивать украинскую "оборонку", — Defense Express

Россия переключилась с ударов по объектам энергетической инфраструктуры на объекты военно-промышленного комплекса. Это свидетельствует о своеобразной смене стратегию врага, что требует со стороны Украины смену стратегии контрмер, считают эксперты.

Россия изменила стратегию ударов по Украине и начала прицельно выбивать украинскую оборонную промышленность, в которую сейчас вкладываются большие ресурсы. Для этих ударов оккупанты используют весь массив развединформации, в том числе и данные из открытых источников. Об этом пишут аналитики Defense Express.

Отмечается, что государственные реестры, которые содержат огромный массив информации по оборонно-промышленному комплексу Украины, до сих пор доступны и ими пользуется враг.

Как пишет Defense Express, эта проблема уже поднималась в середине декабря 2023 года, поскольку Россия охотится на производство вооружения в Украине именно благодаря открытым государственным реестрам. В качестве примера приводится то, что в 2023 году ВС РФ в один день атаковали в разных регионах Украины производственные мощности одного из участников ракетной программы. 29 декабря и 2 января оккупанты били именно по оборонным предприятиям.

"Я не хочу разгонять измену относительно того, что произошло 29 декабря и 2 января, но кто-то должен констатировать факт, что агрессор переключился с ударов по объектам энергетической инфраструктуры на объекты военно-промышленного комплекса. И это свидетельствует о своеобразном изменении стратегии врага, что требует с нашей стороны изменение стратегии контрмер. И мы должны минимизировать информацию о производителях, их месторасположении, объемах закупок, что именно закупается. Это должна быть информация с ограниченным доступом", — рассказал глава "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Как работают открытые источники

В Defense Express объясняют принцип работы открытых источников. Например, в Prozorro просто по запросу "военная часть" можно найти объявление тендера воинской части с номером на закупку "части военных судов". Местонахождение воинской части не указано, но ее номер через реестр юридических лиц выдает ее место регистрации.

В самом тендере указана потребность в конкретных изделиях, вроде водометных движителей, привода к дизель-генератору, а в тендерной документации место их поставки с точностью до населенного пункта. Так как это тендер, то в нем есть перечень компаний, принявших участие в этих торгах. А они также есть в реестре предпринимателей, с местонахождением.

Впоследствии можно отследить и оценить результаты российских ударов.

Дело №405/5592/23:

"По сообщению командира В/Ч № НОМЕР_1 от 03.10.2023 по исх. № 2513, ночью 28.09.2023 территория (склады) воинской части были атакованы БПЛА типа Shahed-131/136 (Герань-2). В результате чего, по предварительным данным воинской части, была уничтожена часть принадлежащего обществу имущества: РСИ-12К (4АН2) в количестве 164,30 тонн (нетто) и РСИ-12К (Ш-961У) в общем количестве 662,22 тонн (нетто)", — говорится в реестре судебных решений.

В Defense Express говорят, что это лишь поверхностные примеры, а на данные по тендеру, накладывается анализ судебных дел, на местонахождение предприятия — выписка из реестра прав на недвижимое имущество, на них — спутниковый снимок.

"Вопрос, знает ли о существовании таких государственных реестров враг и какой объем информации они содержат — возможно вообще не поднимать. Поэтому открыто публиковать значительный массив информации для упрощения выявления объектов — это точно не то, что нужно делать в условиях войны", — сообщают аналитики.

Напомним, что по словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, истребители F-16, которые вскоре должна получить Украина, не смогут достать МиГ-31К над Тульской областью и Ту-95МС над Каспийским морем.

Ранее в Defense Express сообщалось, что во время первого массированного обстрела Украины в 2024 году ВС РФ запустили ракеты Х-101. По крайней мере одна из них была изготовлена в 4 квартале 2023 года.