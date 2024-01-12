1400 "шахедов" в 2023 году: РФ ускорила производство и может атаковать Украину чаще, — ISW

По данным аналитиков, текущие запасы дронов, ракет и производственные темпы, вероятно, не позволяют РФ проводить регулярные массированные обстрелы.

Производственные возможности и запасы вооружений РФ, судя по всему, позволяют чаще атаковать Украину дронами. Все потому, что Россия теперь может производить БПЛА гораздо быстрее. С февраля по октябрь 2023 года у РФ появилось 1400 дронов Shahed-136/131. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 11 января.

Вместе с тем аналитики считают, что текущие запасы дронов, ракет и производственные темпы, вероятно, не позволяют РФ проводить регулярные массированные обстрелы.

Правительство РФ, скорее всего, пытается разработать собственные комплектующие, чтобы заменить иностранные компоненты, а также расширить выпуск собственных дронов и ракет.

По данным украинской разведки, усилия РФ по расширению российской оборонно-промышленной базы пока не отвечают оперативным требованиям в Украине. Недостаток боеприпасов будет и в дальнейшем побуждать РФ к зарубежным закупкам. Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российская оборонная промышленность может производить два миллиона боеприпасов 122-мм и 152-мм калибра в течение года, что привело к дефициту в 500 000 снарядов в 2023 году. Подобное, скорее всего, будет наблюдаться и в 2024-м.

Чтобы увеличить производство не хватает комплектующих, квалифицированного персонала и производственных мощностей. Скибицкий отметил, что Россия ранее закупала снаряды в Беларуси, Иране и Северной Корее.

11 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что РФ воспользуется любой "паузой" или временным соглашением о прекращении огня, чтобы накопить запасы дронов, артиллерии и ракет. Он также отметил, что РФ уже получила более миллиона снарядов из Северной Кореи.

Генпрокурор Украины Андрей Костин подтвердил недавние сообщения Запада о том, что российские войска уже обстреливали Украину северокорейскими ракетами.

По данным Politico, несмотря на санкции, Россия импортировала товаров и комплектующих на сумму $8,77 млрд, необходимых для производства ракет, БПЛА, бронетехники и прочей военной техники с января по октябрь 2023 года. К концу 2023 года производство ракет увеличили до 115 в месяц. Вместе с тем санкции создают давление на цепочки поставок и вызвали "беспрецедентные потери" в общем производстве военной авиации и техники РФ.

Напомним, что 9 января стало известно, что РФ могла получить ограниченную численность реактивных Shahed-238.

Также сообщалось о том, чем опасен новый Shahed-107 и какова его эффективность во время войны.