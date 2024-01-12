Национальная безопасность на море и под землей: Китай представил корабль "Мечта" (фото, видео)

В Китае считают, что новый корабль поможет найти гидрат метана или "воспламеняющийся лед", который считают многообещающим источником энергии. КНР стремится к большей энергетической независимости и проводит исследования глубоководных ресурсов.

Китайские государственные СМИ заявили о победе национальной безопасности Пекина, который представил новый корабль местного производства. Буровое судно позиционируют как самое глубоководное. Об этом сообщает Newsweek.

26 декабря судно вернулось из восьмидневного тестового рейса протяженностью 925 км в устье Жемчужной реки к югу от провинции Гуандун.

При председателе КНР Си Цзиньпине программа "масштабной национальной безопасности" Поднебесной теперь охватывает 16 "арен безопасности", которые "твердо укоренены в политических и общественных коммуникациях, образовании и научных дискуссиях", отмечал в 2022 году берлинский исследовательский центр Институт китайских исследований им. Меркатора (MERICS).

У нового судна "самая большая и комплексная бортовая лаборатория в мире", пишет CTGN. Оно может успешно вести разведку ископаемых и получать морские энергетические ресурсы, необходимые для национальной энергетической безопасности.

Новый корабль Китая "Мечта"

Представители берлинского центра считают, что позиция Китая, ориентированная на безопасность, которая подпитывается внутренними и внешними угрозами действующим властям, говорит о том, что Пекин отходит от прежней модели, когда во главу угла ставилось развитие.

Национальная безопасность теперь пропагандируется как междисциплинарная область исследований. Создаются новые специализированные исследовательские центры, программы и фонды. Ко всему прочему добавилась еще и морская безопасность.

Новый китайский корабль

"Обеспечение безопасности зарубежных интересов Китая — это последняя часть пазла", — считают представители берлинского центра.

Корабль Mengxiang ("Мечта) построила Китайская геологическая служба Министерства природных ресурсов. Его длина — 180 метров, ширина — 32 метра, водоизмещение составляет около 36 000 тонн. Корабль может преодолевать расстояние в 27 358 км без пополнения запасов.

Площадь такой плавучей лаборатории — 9750 кв. метров. Корабль будет проводить исследования в девяти областях, в т.ч. и в микробиологии.

Но, пожалуй, главная его особенность — возможность бурить скважины на глубине почти более 11 км ниже уровня моря – сквозь земную кору и верхнюю часть раскаленной мантии.

В Китае считают, что корабль может помочь сделать страну более энергетически независимой за счет исследований глубоководных ресурсов природного газа, таких как гидрат метана, также известный как "воспламеняющийся лед". Его считают многообещающим источником энергии.

Напомним, что несовпадение между ядром и мантией Земли вызывает циклические "ворчания".

Ранее сообщалось, что в КНР нацелились на новую спорную территорию союзника США.