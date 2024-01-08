Не сошлись характером. Несовпадение между ядром и мантией Земли вызывают цикличные "ворчания"

Исследование показало, что эти несовпадения заставляются земное ядро колебаться каждые 8,5 лет — к чему это может привести.

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Китайские ученые недавно сделали открытие в самом центре нашей Земли: каждые 8,5 лет внутреннее ядро планеты колеблется вокруг своей оси вращения. Ученые предположили, что этот сдвиг, вероятно, вызван несовпадением между внутренним ядром и земной мантией — слоем, расположенным под земной корой, пишет Space.

На глубине около 2896 км под поверхностью, ядро нашей планеты разделено на вращающуюся жидкую внешнюю границу и преимущественно твердый внутренний слой. Предыдущие исследования уже показали, что это регион частично отвечает за ряд геофизической динамики Земли: от продолжительности дня до магнитного поля планеты, помогающего защитить человечество от вредной радиации, излучаемой Солнцем.

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В своем исследовании команда китайских ученых предположила, что этот обнаруженный наклон внутреннего ядра в конечном итоге может привести к изменению формы и движения жидкого ядра. Это, в свою очередь, приведет к потенциальному сдвигу магнитного поля планеты.

Еще в 2019 году, чтобы лучше понять внутреннюю работу ядра, исследователи-геофизики под руководством Хао Дина из Уханьского университета сосредоточились на анализе движения оси вращения Земли относительно ее коры, также известное как "полярное вращение". Тогда команда обнаружила небольшое отклонение в движении полюсов, повторяющееся примерно каждые 8,5 лет. Авторы исследования пришли к выводу, что это может указывать на потенциальное присутствие "внутреннего колебания ядра".

На этом Дин с коллегами не остановились и спустя годы продолжили свою работу. Во-первых, они смогли подтвердить этот цикл, измерив изменения продолжительности дня по всему миру. Во-вторых, ученые обнаружили, что они контролируются периодическим движением оси вращения планеты, а далее сравнили их с изменениями в движении полюсов, которые были идентифицированы ранее. В результате ученые обнаружили, что это цикличное колебание каждые 8,5 лет, вероятно, вызвано наклоном 0,17 градуса между внутренним ядром Земли и мантией.

Любопытно, что выводы исследователей в действительности противоречат традиционной теории вращения нашей планеты, предполагающей, что ось вращения внутреннего ядра Земли и ось вращения земной мантии совпадают. Авторы исследования предположили, что этот наклон в действительности может указывать на то, что северо-западное полушарие сердца планеты, вероятно, является чуть более плотным, чем остальная его часть. Также выводы предполагают, что существует разница в плотности между внутренним и внешним ядром планеты.

По словам профессора наук о Земле в Университете Южной Калифорнии Джона Видейла, результаты нового исследования в дальнейшем помогут изучить разницу металла во внутреннем и внешнем жидком земном ядре. Также ученые смогут оценить направление и скорость колебаний сердца планеты. Профессор Видейл также отметил, что данное исследование не обнаружило ничего такого, что могло бы спасти человечество, но оно определенно добавляет базовые строительные блоки "для понимания нашей планеты".

В свою очередь авторы исследования считают, что дальнейшая работа в этом направлении поможет нам понять динамику между внутренним ядром Земли и процессами, влияющими на людей: от землетрясений до изменений в магнитном поле планеты.

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