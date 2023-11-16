Сердце Земли плещется в тонком слое воды: ученые поняли, откуда она берется в недрах

Не секрет, что внутри нашей планеты существует тонкий слой воды, который окутывает расплавленный металл внешнего ядра, теперь исследователи знают, как он появился.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет, история человечества намного короче, но большую часть своей жизни люди пытаются понять, что скрывается в недрах планеты и как оно там появилось. В последнее время множество исследований были посвящены изучению сердца планеты, ее ядра, а также структур, которые его окружают, пишет IFLScience.

Ученым уже известно, что вокруг расплавленного метала внешнего ядра плещется тонкий слой воды. Однако до этого момента его образование внутри Земли оставалось неопределенным, новое исследование предполагает, что наконец-то нашло объяснение.

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Команда из Университета штата Аризона предположила, что вода вовсе не капает на тысячи километров вглубь Земли. Команда считает, что ее уносят вниз нисходящие тектонические плиты — в конечном итоге, пройдя 2900 километров, она достигает самого сердца Земли. Этот процесс чрезвычайно медленной, однако за миллиарды лет вода с поверхности планеты изменила границу между нижней мантии и верхней частью ядра.

Известно, что этот слой богатый водородом и обедненный силикатами, его толщина составляет около нескольких сотен километров и в основном он похож на пленку. Для сравнения земное ядро имеет диаметр 6970 километров.

По словам соавтора исследования Дэна Шима, сценарий изменения воды предполагает, что этот модифицированный слой жидкого металла вступает в реакции, в результате которых образуются кристаллы кремнезема и после этого они перемещаются в мантию. Ученые также предполагают, что этот слой является менее плотным, а его сейсмическая скорость более низкая и была измерена геологами.

Многие годы считалось, что обмен материалами между ядром планеты и ее мантией невелик, однако новые эксперименты ученых с высоким давлением показывают, что это не совсем так. Команда обнаружила, что в момент, когда вода достигает границы ядра и мантии, она вступает в реакцию с кремнием в ядре, в результате чего образуется кремнезем.

По словам Шима, это открытие, а также предыдущие наблюдения за образованием алмазов из воды, предполагают, что взаимодействие между мантией и ядром в действительности более динамическое, чем считалось ранее. Фактически оно доказывает, что между ними существует некий материальный обмен.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили "алмазную фабрику", работающую уже миллиарды лет.