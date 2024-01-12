Двое в лодке, и без собаки: иностранец пытался вывезти по воде мужчину из Украины (видео)

Гражданин Молдовы сел в резиновую лодку и на веслах отправился к украинскому берегу. Там его ждал украинец, но планы мужчин вскоре разрушили.

В Украине перехватили лодку, на которой иностранец должен был вывезти гражданина за границу. Однако это вовсе не было похищением, а наоборот — бегством. Деталями 12 января поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Гражданин Молдовы отправился по воде к украинскому берегу. Там он должен был подобрать украинца — своего "клиента" — и вывезти мужчину за границу. Мужчина хотел сбежать через Днестр из страны.

Однако резиновую лодку заметили, в этом пограничникам помог тепловизор. Правоохранители отправились на встречу нарушителям и провели задержание.

"Протоколы о правонарушениях составлены. Дела направлены в суд", — отметили в ГПСУ.

В ведомстве обнародовали кадры с места событий. На видео видно, как по реке к берегу подплывает человек в небольшой лодке. Затем в лодку запрыгивает другой человек, который ждал на берегу.

Вместе они на веслах отправляются по воде в неизвестном направлении. Впоследствии в кадре появляется уже моторная лодка, которая очевидно имеет преимущество в скорости и догоняет нарушителей.

С фото, также опубликованного пресс-службой ГПСУ, понятно, что попытка побега происходила в темное время суток.

ГПСУ с задержанными Фото: Скрин видео

Напомним, ранее в ГПСУ информировали, что украинец вел прямой эфир своего неудачного побега через реку Тиса. Позже мужчина признался, что смог проплыть в холодной воде всего метр.

Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук рассказал, что украинец пытался выехать из страны как Тоня. Он заявлял, что сменил пол, хотя заменил только медицинские документы.