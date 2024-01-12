Возле Йемена ракета атаковала танкер с нефтью РФ, США обстреляли 60 целей хуситов: что известно

По данным британского ведомства UKMTO, ракета прошла в 500 метрах от танкера, затем к торговым кораблям стали подплывать лодки. В свою очередь, США нанесли больше 100 точечных ударов по производственным комплексам, радарам и ПВО йеменских повстанцев.

Танкер, шедший под флагом Панамы, недалеко от берегов Йемена, подвергся обстрелу: его ошибочно посчитали имеющим отношение к Великобритании. Это уже второй подобный случай, когда повстанцы-хуситы атакуют в Красном море судно с российской нефтью. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел недалеко от порта города Аден в Йемене. Танкер стал мишенью из-за устаревшей информации о том, что он имеет отношение к Великобритании, сообщается со ссылкой на сведения компании Ambrey, специализирующейся в сфере морской безопасности.

"Судя по всему, это данные пятимесячной давности, но в общей морской базе данных судно все еще значится как связанное с Великобританией", — отмечается в сообщении Британского агентства морских торговых операций (UKMTO).

Сообщается, что танкер под панамским флагом был обстрелян недалеко от портового города Аден в Йемене.

Сообщение об обстреле танкера с российской нефтью

Представители UKMTO сообщили, что имеются данные о ракетном ударе по судну примерно в 90 морских милях к юго-востоку от Адена. Начато расследование.

Согласно обновленным данным UKMTO, ракета, запущена в корабль, приземлилась в 400-500 метрах от суда, за ней последовали три небольшие летательные средства. Экипаж судна не пострадал, как и само судно не получило повреждений.

Лодки у торговых кораблей

После ракет последовали небольшие лодки

Спустя некоторое время после ракетного обстрела морское агентство UKMTO получило "неоднократные сообщения" о приближении небольших лодок к торговым судам вблизи Йемена. Сообщается, что два небольших катера следовали за одним из кораблей более часа. Никакого оружия замечено не было. По данным агентства, "подозрительное приближение" произошло в 80 морских милях к юго-востоку от Адена в Йемене.

Поддерживаемые Ираном хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, наносили серии ударов дронами со взрывчаткой и ракетами, начиная с 19 ноября. Они заявляют, что это делается в знак протеста против операций Израиля в Газе. На протяжении месяцев они блокировали судоходство в Красном море — от Суэцкого канала до Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива.

Удары США и коалиционных сил в Красном море

Истребитель Typhoon, которым наносят удары в Йемене

Накануне, 11 января, силы США и Великобритании начали наносить удары по целям повстанцев-хуситов в контролируемых ими районах. Этому предшествовало предупреждение администрации президента США Джо Байдена и союзников о том, что иранские прокси-группировки ощутят последствия своих атак на коммерческое судоходство в Красном море.

По словам Байдена, он распорядился об ударах в качестве прямого ответа на беспрецедентные атаки хуситов на зарубежные корабли.

"Сегодня по моему распоряжению вооруженные силы США — совместно с Великобританией, а также при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов, — успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали, чтобы угрожать свободе судоходства в одном из самых важных в мире морских путей", — говорил Байден в опубликованном Белым заявлении домом.

США и коалиционные силы нанесли удары по более чем 60 целям, при этом использовалось больше 100 управляемых боеприпасов. Удары наносили по 16 локациями хуситов, сообщил глава Центрального командования американских ВВС генерал-лейтенант Алекс Грынкевич. Целями были командные и контрольные пункты, склады с боеприпасами, пусковые установки, производственные комплексы и радарные системы ПВО, уточнил он.

РФ, как союзник Ирана, осудила удары и созвала заседание Совбеза ООН.

Реакция Турции: море крови в Красном море

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также осудил США и Великобританию за действия в Красном море, сказав, что они "пытаются превратить Красное море в море крови". По его словам, военная сила применяется соразмерно. На пресс-конференции в Стамбуле Эрдоган отметил, что турецким официальным лицам через различные каналы сообщили, что силы хуситов вели "успешную оборону" против США и Великобритании.

Напомним, что, по мнению политического обозревателя Леонида Швеца, Запад "разминается" на хуситах, и это уже не коалиция "беспокойства", что вызывает вопросы у Кремля.

Также сообщалось, что, по данным журналистов, реакция президента США на атаки хуситов была неоднозначной.