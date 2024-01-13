Соответствует Статуту ООН: Байден рассказал, продолжат ли США обстреливать Йемен

По словам президента США, его страна готова принять дальнейшие меры для устранения угроз и нападений со стороны хуситов.

Президент США Джо Байден заявил, что атаки на объекты хуситов в Йемене соответствуют международному праву и Статуту ООН. Об этом он написал в письме к главам обеих палат Конгресса. Письмо было опубликовано на сайте Белого дома.

По словам Байдена, с ноября 2023 года йеменские хуситы совершили серию нападений на вооруженные силы Соединенных Штатов, в том числе корабли и самолеты, а также на морские коммерческие суда, действующие в Красном море, Баб-эль-Мандебский проливе и Аденский заливе

Он отметил, что действия хуситов представляют угрозу безопасности вооруженных сил США, для коммерческих судов и их экипажей, а также негативно влияют на региональную политическую и экономическую нестабильность.

Байден заявил, что 9 января 2024 года хуситы совершили свою самую большую атаку в Красном море, применив беспилотные летательные комплексы, противокорабельные крылатые ракеты и баллистические ракеты. Уже 10 января Совбез ООН принял резолюцию с требованием к хуситам немедленно прекратить все нападения.

"11 января 2024 года по моему указанию силы Соединенных Штатов как часть многонациональной операции вместе с Соединенным Королевством при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по объектам в Йемене", — написал Байден.

По словам американского президента, удары были нанесены по пусковым комплексам и местам хранения БПЛА и ракет.

"Я руководил ударами, чтобы защитить и защитить наш персонал и активы, снизить и нарушить способность боевиков хуситов совершать будущие нападения на Соединенные Штаты и суда, действующих в регионе Красного моря", — заявил Байден.

Американский лидер отметил, что он обязан защищать граждан США как дома, так и за рубежом, содействовать интересам безопасности своей страны. Действия, предпринятые против хуситов, соответствуют международному праву и статье 51 Устава ООН.

Он отметил, что Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры для устранения дальнейших угроз и нападений со стороны хуситов.

Ранее сообщалось, что возле Йемена ракета атаковала танкер с нефтью РФ. По данным британского ведомства UKMTO, ракета прошла в 500 метрах от танкера, затем к торговым кораблям стали подплывать лодки. В свою очередь, США нанесли больше 100 точечных ударов по производственным комплексам, радарам и ПВО йеменских повстанцев.