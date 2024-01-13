Россия атаковала Украину дронами-камикадзе: в Киеве сработали силы ПВО (карта)
Воздушная тревога продолжалась более двух часов. Российские БПЛА атаковали северные регионы Украины.
Вечером 12 января российские войска начали очередную атаку дронами-камикадзе на украинские города. Так, в 21:18 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе в Сумской области.
"Пролет Шахедов через Сумщину в направлении Черниговщины", — сказано в сообщении от 21:23.
Позже тревога была объявлена и в Полтавской области. В ВСУ сообщили, что дроны летят в сторону Миргорода.
Уже в 22:41 воздушная тревога была объявлена в Киевской области.
Позже стало известно, что российские беспилотники находятся в Великописаревском районе Сумской области.
Работа ПВО в Киеве
В после 23:00 воздушная тревога была оглашена непосредственно в столице.
"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БпЛА", — сообщили в Киевской городской военной администрации.
В ВСУ в 23:22 сообщили, что дроны-камикадзе находятся в северной части Киевской области изменил курс в направлении Ирпеня.
В 23:40 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в окрестностях столицы работают силы ПВО.
"Взрывы в окрестностях столицы. Работает ПВО", — написал он.
В 23:52 Воздушные силы объявили отбой тревоги в связи с активностью российских дронов-камикадзе.
Ранее аналитики ISW сообщали, что РФ ускорила производство дронов и теперь может атаковать Украину чаще. По данным экспертов, текущие запасы дронов, ракет и производственные темпы, вероятно, не позволяют РФ проводить регулярные массированные обстрелы.