Россия атаковала Украину дронами-камикадзе: в Киеве сработали силы ПВО (карта)

Воздушная тревога продолжалась более двух часов. Российские БПЛА атаковали северные регионы Украины.

Вечером 12 января российские войска начали очередную атаку дронами-камикадзе на украинские города. Так, в 21:18 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе в Сумской области.

"Пролет Шахедов через Сумщину в направлении Черниговщины", — сказано в сообщении от 21:23.

Позже тревога была объявлена и в Полтавской области. В ВСУ сообщили, что дроны летят в сторону Миргорода.

Уже в 22:41 воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

Позже стало известно, что российские беспилотники находятся в Великописаревском районе Сумской области.

Работа ПВО в Киеве

В после 23:00 воздушная тревога была оглашена непосредственно в столице.

"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БпЛА", — сообщили в Киевской городской военной администрации.

В ВСУ в 23:22 сообщили, что дроны-камикадзе находятся в северной части Киевской области изменил курс в направлении Ирпеня.

В 23:40 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в окрестностях столицы работают силы ПВО.

"Взрывы в окрестностях столицы. Работает ПВО", — написал он.

В 23:52 Воздушные силы объявили отбой тревоги в связи с активностью российских дронов-камикадзе.

Ранее аналитики ISW сообщали, что РФ ускорила производство дронов и теперь может атаковать Украину чаще. По данным экспертов, текущие запасы дронов, ракет и производственные темпы, вероятно, не позволяют РФ проводить регулярные массированные обстрелы.