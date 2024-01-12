ВС РФ увеличили количество атак из-за страха перед истребителями F-16, — эстонская разведка

По словам главы эстонского разведывательного центра Антса Кивисельга, противник будет и дальше атаковать мирные города, пытаясь повредить военную и критическую инфраструктуры Украины.

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Российские оккупанты могли активизировать обстрелы мирных городов Украины из-за страха западных поставок истребителей F-16. Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает ERR.

По его словам, противник может продолжить наносить массированные ракетные удары в ближайшее время, как это наблюдается последние несколько недель. В качестве целей ВС РФ могут выбирать оборонные предприятия, объекты инфраструктуры и позиции с украинскими военными.

"По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, учреждения военной подготовки и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений", — заявил Антс Кивисельг.

Связано это с тем, что в ближайшее время Киев может получить от Запада современные истребители F-16, ведь это для них опасное вооружение. Также, еще одна причина массированных атак, говорят в эстонской разведке, попытка со стороны России истощить запасы ракет для систем ПВО.

Ко всему этому, с наступлением холодов стоит ожидать более активных действий со стороны противника на фронте, ведь он производит больше боеприпасов, чем использует. Основным направлением станет город Авдеевка в Донецкой области, который оккупанты хотят взять под свой контроль уже длительное время.

Погода также играет большую роль на линии фронта для обеих сторон, поэтому продвижение может занять много времени.

"Снегопады ограничивают эффективное использование беспилотников, танковые подразделения вкапываются и используются как артиллерия, а из-за гололеда для перемещения на позиции используется только гусеничный транспорт", — добавил Антс Кивисельг.

Напомним, 12 января сообщалось, что РФ хотела провозгласить 2023-й "победным" годом, однако допустила ошибки, о чем заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, российские войска не имеют реальных военных успехов, а изготовляемые ими снаряды низкого качества.