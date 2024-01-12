ЗС РФ збільшили кількість атак через страх перед винищувачами F-16, — естонська розвідка

За словами глави естонського розвідувального центру Антса Ківісельга, противник і далі атакуватиме мирні міста, намагаючись пошкодити військову і критичну інфраструктури України.

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Російські окупанти могли активізувати обстріли мирних міст України через страх західних поставок винищувачів F-16. Про це заявив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає ERR.

За його словами, противник може продовжити завдавати масованих ракетних ударів найближчим часом, як це спостерігається останні кілька тижнів. Цілями ЗС РФ можуть обирати оборонні підприємства, об'єкти інфраструктури та позиції з українськими військовими.

"По всій країні були уражені об'єкти енергетичної, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, заклади військової підготовки та підприємства оборонної промисловості, що займаються виробництвом і ремонтом озброєнь", — заявив Антс Ківісельг.

Пов'язано це з тим, що найближчим часом Київ може отримати від Заходу сучасні винищувачі F-16, адже це для них небезпечне озброєння. Також, ще одна причина масованих атак, кажуть в естонській розвідці, спроба з боку Росії виснажити запаси ракет для систем ППО.

До всього цього, з настанням холодів варто очікувати більш активних дій з боку противника на фронті, адже він виробляє більше боєприпасів, ніж використовує. Основним напрямком стане місто Авдіївка на Донеччині, яке окупанти хочуть взяти під свій контроль уже тривалий час.

Погода також відіграє велику роль на лінії фронту для обох сторін, тому просування може зайняти багато часу.

"Снігопади обмежують ефективне використання безпілотників, танкові підрозділи вкопуються і використовуються як артилерія, а через ожеледицю для переміщення на позиції використовується тільки гусеничний транспорт", — додав Антс Ківісельг.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що РФ хотіла проголосити 2023-й "переможним" роком, проте припустилася помилок, про що заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, російські війська не мають реальних військових успіхів, а виготовлені ними снаряди низької якості.