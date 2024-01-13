Указания из Москвы: РФ может готовить "операцию под ложным флагом" в Приднестровье, — ISW

По словам аналитиков, в Приднестровье сообщили, что Молдова якобы готовит боевые группы для разрушения критически важных объектов и диверсий.

Россия, возможно, готовит провокацию в Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Есть вероятность, что готовится операция под "чужим флагом". Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 12 января говорится, что Министерство государственной безопасности (МГБ) Приднестровья уже опубликовало пресс-релиз о том, что Молдова якобы готовит специальные боевые группы численностью более 60 человек, которые нужны для разрушения критически важных объектов, диверсий на военных объектах, а также захвата или уничтожения высокопоставленных приднестровских чиновников и сотрудники правоохранительных органов.

Аналитики отметили, что МГБ – это организация, которая состоит преимущественно из россиян. Ее обычно понимают как просто отдел Федеральной службы безопасности РФ. Он, вероятно, получает указания напрямую из Москвы.

В отчете говорится, что ранее МГБ и официальные лица Приднестровья уже делали аналогичные, но менее эскалационные заявления. Вероятно, таким образом Кремль хочет создать информационные условия для дестабилизации Молдовы и оправдание для любых будущих российских кампаний в этом регионе.

Ранее в ISW сообщали, что РФ может заблокировать зерновой коридор, используя Приднестровье. По данным экспертов, в Кремле пригрозили, что, если Молдова планирует помогать НАТО в подготовке украинских войск на своей территории, это будет равнозначно "непосредственному участию" страны в боевых действиях на стороне Украины.