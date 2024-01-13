Ракетный удар по Украине 13 января: РФ потратила почти $240 млн на воздушную атаку, — СМИ

По рассчетам журналистов, самой дорогой из запущенных по территории Украины стала стратегическая крылатая ракета Х-101, цена которой составляет 13 миллонов долларов. Самыми дешевыми вышли иранские ударные дроны Shahed-136/131, стоимость которых — от 20 тысяч долларов.

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины в ночь на субботу, 13 января. Данная атака стоила Кремлю почти 240 млн долларов. Об этом стало известно из рассчетов издания "Экономическая правда".

Так, по данным Командования воздушных сил, российские захватчики выпустили всего:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400;

3 ударные БпЛА "Shahed-136/131";

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

До 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 крылатых ракет Х-22;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как сообщили в источнике, иранские ударные дроны "Шахед" стоят примерно от 20 тысяч долларов до 50 тысяч долларов за единицу. Таким образом, можно сказать, что стоимость трех подобных беспилотных летательных аппаратов составила не менее 60 тысяч долларов.

Кроме того, по данным Forbes, авиационная управляемая ракета Х-59, которую также выпустили ВС РФ, имеет стоимость в 500 тысяч долларов, следовательно, четыре подобные ракеты обошлись в 2 миллиона долларов.

Также россияне использовали для атаки и управляемые авиационные ракеты Х-31П, цена которых, по данным Forbes, составляет 500 тысяч долларов. Это значит, что стоимость всех выпущенных ракет такого типа составляет 1 миллион долларов.

Ракеты Х-22, которые использовали российские оккупанты для обстрела в эту ночь, стоят 1 миллион долларов за единицу, следовательно общая стоимость выпущенных ракет этого типа — 6 миллионов долларов.

Также россияне применили и зенитные управляемые ракеты С-300 ценой минимум 2 миллиона долларов. Общая стоимость выпущенных ракет такого типа составила 14 миллионов долларов.

Кроме того, стоимость одной ракеты Х-47М2 "Кинжал" составляет 10 миллионов долларов, а общая сумма выпущенных ракет составляет 60 миллионов долларов.

А цена одной ракеты Х-101 составляет 13 миллионов долларов, при этом общая сумма выпущенных ракет этого типа равна 156 миллионам долларов.

Итак, общая сумма выпущенных ракет 13 января составляет 239,06 миллионов долларов.

Напомним, что 13 января ВС РФ снова нанесли массированный удар по Украине. Под ракетными ударами оказались Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Хмельницкая области. По информации мониторинговых каналов, противник поднял в воздух 6 бортов ТУ-95мс, 6 бортов ТУ-22М3, 5 бортов МиГ-31К, СУ-34 и СУ-35, а также запустил баллистику с Крыма. Ракеты летели на Днепр и Днепропетровскую область, Запорожье, Черниговщину, Полтавщину, в Ровенскую и Хмельницкую области.