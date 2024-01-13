Shahed из оккупированного Крыма: эксперты рассказали о местах запусков дронов-камикадзе (видео)

По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка, для ударов по территории Украины ВС РФ, кроме беспилотников, используют также комплексы С-300 и корабли-носители крылатых ракет.

Об атаках БПЛА Shahed из Крыма Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают почти регулярно. Известно, что запуски Российская Федерация осуществляет с мыса Чауда, аэродрома Бельбек и Балаклава. Об этом говорится в материале "Радио свобода".

"Крымский полуостров используется, да, потому что это территориально выгодно, потому что с тактической стороны это оптимальный вариант для того, чтобы наносить какие-то удары по территории Украины. ... у них есть собственные полигоны, у них есть полигоны на Чауди, где они могут ставить эти установки, которые запускают, в частности, эти же самые "Шахеды"...", — рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, для ударов по территории Украины Вооруженные силы РФ используют также комплексы С-300 и корабли-носители крылатых ракет.

Чаще всего запуски дронов-камикадзе происходит с мыса Чауда — сейчас, по данным Воздушных сил ВСУ, именно оттуда били 29 раз.

Фото: google.com/maps

Как отметил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, на мысе Чауда расположен авиационный полигон 31-го научно-исследовательского центра Феодосии. Это крупное специальное научно-исследовательское учреждение ВМФ РФ по подготовке, исследованию и научным разработкам новых видов оружия.

Эксперты убеждены, что одним из главных преимуществ запусков с мыса Чауда является удобная логистика для ударов по материковой Украине.

"Очевидно, именно Чауда и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край РФ) выбраны для пусков иранского производства или даже российского, но нового оружия по Украине", — пояснил Лакийчук.

Бороться с запусками БПЛА с территории временно оккупированного полуострова Крым и наносить упреждающие удары крайне сложно.

"Что касается "шахедов", станций их запуска, то есть, пусковые установки очень трудно обнаружить до момента начала пусков. Мы уже видим конкретно, когда БПЛА находятся в воздухе, мы можем проследить откуда они были выпущены", — отметил представитель ГУР МО Андрей Черняк.

Авиаэксперт Константин Криволап считает, что уничтожать пусковые установки "шахедов" ракетами глупо.

"Уничтожать "Шахеды", контейнер 5 штук, будем считать, что средняя цена там 25-30 тысяч долларов — это 200 тысяч долларов, а сам контейнер там стоимости серьезной не представляет себе. И уничтожать это ракетой, которая там стоит миллион? Вероятность поражения не очень высокая, потому что они там могут немного сместиться... Если это крылатая ракета, то она будет лететь дольше, чем откуда поедут. Я не говорю о Storm Shadow, я не говорю о Scalp. Это вообще глупо", — отметил Криволап.

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Напомним, 13 января спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат озвучил результаты обстрелов Украины. Он отметил, что качество российских ракет снизилось.

Ранее Фокус писал, что в результате утренней атаки есть прилеты в нескольких регионах Украины. Обошлось без погибших, но в Шостке, Сумской области, ранена 47-летняя женщина.