"Она не упадет камнем вниз": средствами РЭБ не сбивают ракеты, — военный

По мнению эксперта Сергея Бескрестнова, более известного под позывным "Флэш", российские ракеты продолжают падать в различных местах, поскольку катастрофически ухудшилось качество комплектующих.

Военный эксперт в сфере радиотехнологий, военнослужащий ВСУ Сергей "Флэш" Бескрестнов заметил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не сбивают ракеты. Об этом он написал в своем телеграм-канале 13 января.

"Флэш" подчеркнул, что не может "молчать, когда пишут глупости".

И пояснил, что в любой крылатой ракете есть несколько навигационных систем. Причем к одной-двум обязательны две основные — инерциальная (внутренняя автономная) и спутниковая.

"Бортовой компьютер ракеты сверяет данные двух систем и если они отличаются, то ракета принимает решение, какую систему слушаться", — изложил "Флэш" алгоритм выбора цели ракетой.

При этом он заметил, что практически всегда этот выбор делается в пользу инерциальной системы.

"Это однозначно ведет к падению точности ракеты, но она не упадет камнем вниз", — подчеркивает эксперт..

А вот на вопрос, почему же ракеты РФ все равно падают, "Флэш" прокомментировал так: катастрофически ухудшилось качество комплектующих.

"Санкции частично работают", — подытожил он.

Что предшествовало

Как заметил эксперт, сейчас достаточно часто ошибочно наделяют средства РЭБ функциями, которые они не обладают, в частности возможностью сбивать крылатые ракеты. Так, во время ракетной атаки утром в субботу, 13 января, командование ВС ВСУ сообщило, что было сбито 8 ракет из 40 воздушных целей, выпущенных по Украине.

"При этом более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы", — указано в сообщении.

На самом деле, как замечает Сергей "Флэш" в эксклюзивном интервью Фокусу, глобально технологии РЭБ — это очень широкое понятие: системы подавления связи, которые бывают самыми разнообразными: против спутниковых систем, телевизионных, радиостанций, мобильной связи, Wi-Fi, бывает против работы на коротких волнах, где действует тактическая авиация и морфлот РФ, и всего на свете. Однако ракеты, в частности крылатые, такие средства не сбивают.

Напомним, 13 января спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат озвучил результаты обстрелов Украины. Он отметил, что качество российских ракет снизилось.