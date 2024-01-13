"Погрузили в "Ниву": в РФ упал фрагмент гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (фото)

По информации российских журналистов, обломки погрузили в автомобиль у вывезли в неизвестном направлении. При этом власти это происшествие никак не прокомментировали.

В Российской Федерации 13 января в поле недалеко от населенного пункта в Александро-Невском районе Рязанской области обнаружили часть, предположительно, от ракеты, сообщает местный портал 62info.

"Предмет, похожий на обломок ракеты, который утром в субботу, 13 января, рухнул в Александро-Невском районе, погрузили в "Ниву" и вывезли в неизвестном направлении. Кто и куда транспортировал металлическую деталь, неизвестно. Информации от властей на данный момент нет", — говорится в сообщении.

Фото: ya62.ru

По данным другого российского СМИ, ракета запускалась по территории Украины с самолета над территорией Рязанской области. Речь идет о защитном аэродинамическом колпаке соплового блока аэробаллистической ракеты "Кинжал": "Колпак был сброшен посредством пиропатронов перед запуском разгонного газогенератора ракеты и со скоростью 500 — 370 км/ч "лег" в полевой зоне близ одного из населенных пунктов. Отсрел и падение данных обтекателей является вполне рядовым этапом запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

Фото: ya62.ru

Падение ракет в РФ

9 января российская ракета Х-101 упала в Волгоградской области. Представители власти РФ не признают, что возле российского села упала ракета Х-101, которой били по Украине. Вместо этого они продолжают говорить, что предмет в поле — "НЛО".

13 января сообщалось, что в Краснодарском крае обнаружили в поле ракету РФ. После обнаружения ракеты местные власти перекрыли трассу между станицами Павловская и Ленинградская. Объяснять причины такого поступка они не стали.

Напомним, во время массированного обстрела Украины утром 13 января одна из вражеских ракет упала во дворе частного дома в Кременчугском районе, но не разорвалась. Всего утром противник выпустил около 40 различных типов боеприпасов, в том числе "Кинжалов" и управляемых авиационных ракет. В результате обстрелов в Сумской области одна женщина получила ранения.