"Отстаиваем одинаковые ценности": Умеров назвал особенности соглашения Украины с Британией (видео)

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Великобритания будет помогать нашей стране со вступлением в НАТО и поддерживать проведение реформы в оборонной сфере.

Соглашение о взаимодействии в оборонной сфере, подписанное накануне между Украиной и Великобританией, предусматривает сотрудничество двух стран в этой области в течение следующих 10 лет. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Во-первых, это — долгосрочный договор военной помощи в течение 10 лет. В этом договоре также будет и поддержка проведения реформы в оборонной сфере", — сказал глава украинского оборонного ведомства.

Он также отметил, что Великобритания будет помогать Украине со вступлением в НАТО.

"Во-вторых, это соглашение является практическим результатом деклараций, которые были провозглашены на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. В-третьих, Великобритания будет помогать нам и дальше использовать экономические активы России, то есть замораживать эти активы России, которые находятся на территории Великобритании. Наконец эта работа является усилением комплексного развития всех наших оборонных возможностей. Мы в этом соглашении будем работать и в области оборонных индустрий", — отметил Рустем Умеров.

По его словам, все государства Большой семерки единогласно признавали, что агрессия России против Украины является угрозой международной безопасности.

"Это соглашение подчеркивает, что безопасность близких партнеров или союзников является взаимосвязанным явлением, потому что мы отстаиваем одинаковые ценности. Это соглашение предусматривает конкретные действия. В этом соглашении указано, что интенсивные консультации будут проходить практически 3-4 консультации в неделю. Формат консультаций будет комбинированный: как онлайн, так и визиты делегаций в Украину. Мы будем постоянно на связи и принимать решения на месте. То есть, это и является особенностями этого соглашения", — пояснил министр обороны.

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Соглашение по безопасности между Украиной и Великобританией

Украина и Великобритания заключили соглашение о безопасности, которое будет действовать до момента вступления Украины в НАТО. Президент Украины и премьер-министр Великобритании подписали это двустороннее соглашение в пятницу, 12 января, в результате переговоров в Мариинском дворце в Киеве.

Она, в частности, предусматривает, что в случае атаки РФ в будущем Королевство предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах.