Мусор будут возить из РФ: Кремль хочет построить свалки в оккупированной Украине, — ЦНС

По данным ЦНС, российские оккупанты планируют создать на Донбассе полигоны для мусора, тем самым формируя на оккупированных территориях зону экологического бедствия.

Россия планирует построить ряд свалок на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей, которые будет обслуживать Российская Федерация. Об этом 13 января сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как уточняет ЦНС, три свалки должны создать на территории Луганской области, три — на территории Донецкой. Свозить туда мусор собираются из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

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По информации Центра, такая практика на временно оккупированной Донетчине уже есть — туда свозят мусор из Ростовской области, где остановили проект по строительству мусорного полигона из-за протестов местных жителей.

Экологические преступления России в Украине

В Украине сумма ущерба окружающей среде из-за вооруженной агрессии РФ достигает 2,2 триллиона гривен и ежедневно растет. Количество экологических преступлений составляет 2700 случаев. Половина убытков касается загрязнения воздуха и заминирования территорий. Готовятся судебные иски против России за подрыв Каховской плотины и атаки на энергетическую и другую инфраструктуру.

В целом, по данным Государственной экологической инспекции, чтобы полностью оценить ущерб, причиненный российской агрессией природе Украины, понадобится 20-30 лет.

Что касается конкретно временно оккупированных территорий в Луганской области, то со времени полномасштабной агрессии России против Украины здесь уничтожено более 26 тысяч гектаров леса на более чем 18 миллиардов гривен.

"Зафиксированные факты преступлений россиян дополнят общий перечень убытков от действий врага и будут использованы для подготовки иска в Международный суд ООН", — отметила заместитель начальника Луганской ОВА Наталья Романенко.

Напомним, Фокус писал, что с марта 2022 года на побережьях разных черноморских стран регулярно находят мертвых дельфинов. Их тела выбрасывало волнами на берег и раньше, однако с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину специалисты фиксируют всплеск смертей дельфинов.