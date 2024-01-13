Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с несколькими странами, — Шмыгаль (видео)

По словам премьера, за образец хотят взять соглашение, которое накануне подписали Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак. Соглашение с Великобританией он назвал историческим событием.

Украина сейчас ведет переговоры с еще несколькими странами о подписании соглашения о гарантиях безопасности и военном сотрудничестве. Подписанное вчера соглашение с Британией станет эталоном для будущих договоренностей. Об этом 13 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона "Единые новости".

"Чем важна эта сделка. Оно стало эталоном. Очень важно, чтобы в эталоне были включены максимальные гарантии для нашего государства. И так оно и есть... Британия будет поддерживать Украину во время агрессии столько, сколько будет нужно", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что соглашение с Великобританией охватывает все направления сотрудничества: безопасность, финансовая и санкционная поддержка. Украина имеет конкретные максимальные гарантии — взаимные и двусторонние, которые будут действовать до момента вступления Украины в НАТО.

"Подписание соглашения по безопасности между Украиной и Великобританией предусматривает сотрудничество во всех сферах: на земле, в воздухе, на море, в политическом и кибер-пространстве... Это действительно большая поддержка от нашего партнера — Великобритании", — подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, соглашение с Британией — это только начало. Со временем должны появиться аналогичные соглашения с другими странами.

"Мы сегодня ведем переговоры с партнерами по подписанию аналогичных соглашений. В частности, с государствами, которые присоединились к "Совместной декларации о поддержке Украины" на саммите НАТО в Вильнюсе. Среди них страны G7", — сообщил глава правительства Украины.

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Соглашение по безопасности между Украиной и Великобританией

12 января Украина и Великобритания заключили соглашение о безопасности, которое будет действовать до момента вступления Украины в НАТО. Оно, в частности, предусматривает, что в случае атаки РФ в будущем Королевство предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона 13 января назвала соглашение с Великобританией "историческим решение".

"Впервые за много, много десятилетий заключается соглашение с Великобританией о стратегическом, оборонном, военном сотрудничестве. Это является очень важным витком. Это решение будет побуждать другие страны к подписанию соответствующих деклараций", — сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что все соглашения по безопасности будут разными, но все это сигнал, что Украина будет в НАТО. Также вице-премьер-министр сообщила, что Украина готовит аналогичное соглашение с США.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах.