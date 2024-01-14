Бывший чиновник-взяточник из РФ, отсидев год в тюрьме, уехал воевать в Украину, — СМИ (фото)

Олег Гуменюк, которого осудили на 12 лет лишения свободы, в декабре 2023 года должен был явиться в войсковую часть. Журналисты предполагают, что если бывший мэр Владивостока не попадет в подразделение "Шторм-Z" — у него есть "стопроцентный билет на волю".

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, который должен был отсидеть 12 лет в колонии за взятку в особо крупном размере, отправился воевать в Украину. При этом экс-чиновник, пробыв в местах лишения свободы всего лишь один год, заключил с Минобороны РФ контракт и теперь, вероятно, проходит подготовку на одном из полигонов. Об этом 14 января сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление адвоката экс-чиновника.

"Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря 2023 года должен был явиться в войсковую часть", — цитируют журналисты слова адвоката Александра Китаева.

Юрист добавил, что пока не знает, где именно находится Гуменюк — вероятно, он проходит этап подготовки.

По этому поводу журналисты канала "Newsbox24.tv" опубликовали фотографию мужчин в военной форме, на которой обозначен военнослужащий в полевой экипировке и с автоматом. На снимке он визуально похож на Гуменюка.

Фото: Соцсети

Авторы публикации отметили пикантную особенность ситуации с чиновником-взяточником, который добровольно попросился на фронт. Дело в том, что если Гуменюк не попадет в подразделение "Шторм-Z", куда обычно попадают заключенные, то у него есть "стопроцентный билет на волю".

Журналисты "Коммерсантъ" добавили, что в ГУФСИН по Приморью информацию о бывшем чиновнике не предоставили. Известно лишь, что после приговора он отбывал наказание в ИК-27 в поселке Волчанец, Приморского края РФ.

Напомним, бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк в начале 2023 года был приговорен к 12 лет годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 18,5 млн рублей. Спустя год, он попросился добровольцем на фронт, прошел комиссию и уже готовился вылететь в часть. Однако в последний момент сотрудники ФСБ якобы буквально высадили его с самолета.