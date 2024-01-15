Уже в 2024 году: у НАТО есть сценарий на случай войны с Россией, — Bild

В распоряжении журналистов оказались документы Бундесвера под названием "Оборона Альянса 2025", в которых говорится, что Россия может начать агрессию против стран НАТО в текущем году, если Украина проиграет на поле боя.

Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время. Об этом говорится в статье Bild, со ссылкой на секретные документы Бундесвера, которые были опубликованы 14 января.

Авторы материала утверждают, что эскалация может случиться уже в феврале этого года. Речь идет про секретный сценарий "Оборона Альянса 2025", действия которого стартуют через несколько недель.

В описанном варианте Кремль может запустить новую волну мобилизации и призвать в войска не менее 200 тысяч человек, после чего ВС РФ начнут весеннее наступление. Обосновано это может быть слабой поддержкой Киева со стороны Запада и если все пойдет по "плану", тогда к июню противник может одержать победу над ВСУ.

Уже с июля 2024 года, говорится далее в материале, Кремль может начать атаковать Запада. Сначала это будет скрытый вариант, а потом более открытый. Россия может проводить кибератаки и использовать другие методы гибридной войны на территории стран Балтии. Соответственно, она захочет спровоцировать столкновение с войсками НАТО, начав масштабные учения как на своей территории, так и в Беларуси. В них будут принимать участие не менее 50 тысяч солдат.

К слову, в Bild также пишут, что обострение ситуации может стать возможным после того, как Россия перекинет свои войска и ракеты средней дальности на территорию Калинграда — в октябре, и ближе к концу года начнется "пограничный конфликт" с многочисленными жертвами возле Сувалкского коридора.

Примечательно, что все это будет происходить в тот момент, когда США останутся временно без президента из-за проведенных накануне выборов, в которых победу может одержать действующий лидер Джо Байден. То есть, может состояться повтор событий 2014 года, когда Россия вторглась на территорию Украины, однако теперь речь идет о конфликте с НАТО.

После этого, по секретному сценарию, пройдет чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН, на котором Россия обвинит Запад в подготовке атак на Кремль, а на специальном заседании Совета НАТО Польша и страны Балтии заявят об угрозе со стороны Москвы.

В 2025 году Россия может вновь использовать свою пропаганду и исказить истинную ситуацию, тем самым к марту месяцу ввести войска в страны Балтии и Беларусь. Только во второй разместилось бы две бронетанковые дивизии, механизированная пехотная дивизия и штаб дивизии — не менее 70 тысяч человек.

Далее, к концу весны, НАТО может принять решения "мерах надежного сдерживания", чтобы предотвратить российское нападение на Сувалкский коридор со стороны Беларуси и Калининграда.

В тот самый "день Х", о котором пишут в секретных материалах Бундесвера, главнокомандующий НАТО примет решение о том, чтобы перебросить на восточный фланг 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера. Все это может быть началом более глобального противостояния. Сценарий заканчивается всего через месяц после этого решения, однако так и не указано, сможет ли Альянс сдержать Россию от агрессии. Это открытый вопрос, утверждают в материале.

Напомним, 7 января сообщалось, что если Россия сможет победить в Украине, тогда Европу будут ждать глобальные последствия и одной из следующих жертв станет Молдова, о чем заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, линия обороны НАТО проходит между Украиной и Россией, поэтому нужно сделать все для того, чтобы Кремль проиграл.

6 января политолог Петр Олещук заявлял, что Владимир Путин проверяет реакцию НАТО и хочет пробить коридор до Калининграда. Пока РФ осторожно выбирает цели для падения ракет или дронов на территорию стран Альянса, однако впоследствии может ударить и по военным объектам.