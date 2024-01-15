"Волнорез" в прошлом: РФ начала устанавливать на танки РЭБ-комплексы "Сания" (фото)

"Сания" может обнаруживать БпЛА на расстоянии до 1,5 км и "выводить его из строя" на расстоянии до 1 км. Новый РЭБ "засветился" на российском танке Т-80БВМ.

На российских танках начали устанавливать комплексы РЭБ "Сания", чтобы защититься от украинских дронов. Об этом пишет издание Defense Express.

Так, на официальном видео от Минобороны РФ "засветился" танк Т-80БВМ 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса с установленным на нем новым комплексом радиоэлектронной борьбы "Сания".

"О появлении такого комплекса от российской компании 3MX впервые стало известно в октябре 2023 года. Тогда было указано, что "Сания" может обнаруживать БпЛА на дальности до 1,5 км и "выводить его из строя" на дальности до 1 км. Также заявлено питание — до 1100 Вт", — пишет Defense Express.

Также отмечается, что на днях появилась информация об установлении комплекса РЭБ с аналогичным названием Sania в ВСУ на немецкие БМП Marder 1A3, однако источник информации указан не был.

Аналитики Defense Express обратили внимание на то, что в РФ не так давно уже хвастались установкой на бронированной технике комплекса РЭБ "Волнорез", но он имел немного другой вид. При этом рассказывали об исключительной эффективности РЭБ "Волнорез" и его массовой установке.

Появление нового комплекса свидетельствует о том, что "Волнорез" оказался неэффективным.

"В то же время вопрос обеспечения возимым РЭБ всей военной техники является более чем важной задачей, поскольку позволяет, как минимум, создать препятствия в использовании FPV-дронов. И на это враг тратит значительные ресурсы и проводит установку различных комплексов в полевых условиях", — пишет издание.

Напомним, что в Украине выпускают комплексы РЭБ, которые местные общины могут самостоятельно приобрести, чтобы защититься от ударов РФ. Имеющиеся украинские комплексы способны эффективно отвести российские ракеты и дроны-камикадзе, которыми россияне бьют по населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ скорректировал удар по российскому комплексу РЭБ с системой ИИ. Благодаря ряду попаданий по российским системам РЭБ украинские беспилотники имеют возможность противодействовать продвижению ВС РФ под Авдеевкой.