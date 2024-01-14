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Диджитал Российско-украинская война

"Ироничный" удар: дрон ВСУ скорректировал удар по российской системе РЭБ с системой ИИ (видео)

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Фото: Скриншот | РБ-109A "Былина", которую обнаружили под Донецком неподалеку Авдеевки

Благодаря ряду попаданий по российским системам РЭБ украинские беспилотники имеют возможность противодействовать продвижению ВС РФ под Авдеевкой.

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ВС РФ потеряли систему управления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-109A "Былина", предназначенную для противодействия беспилотникам. Украинский дрон выследил установку и скорректировал удар артиллерии, который ее полностью обезвредил. О деталях украинской спецоперации рассказали бойцы спецподразделения Shadow в Telegram-канале.

В заметке бойцов указано, что спецоперация состоялась в несколько этапов. Сначала дрон выследил российскую установку. Затем нанесли два удара. Первый удар попал неподалеку от РБ-109A "Билина" и машина загорелась. Второй — по блиндажу, где находился экипаж.

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"Экипаж находился рядом в блиндаже (на кадрах этого не видно, можете поверить на слово), предположительно там они и остались навсегда", — написали военные из подразделения Shadow.

На видео, размещенном в заметке, можно увидеть установку, которая скрывалась между заснеженными деревьями. После первого удара она действительно задымила и загорелась. Впоследствии разведывательный дрон зафиксировал почерневшие остатки устройства. Все время, пока РБ-109А "Былина" горела, над ней свободно парил БПЛА, который она, согласно своему назначению, должна была бы "приземлить".

Авторы видео не сообщили, где именно провели спецоперацию. Однако OSINT-расследователи из группы "КиберБорошно" провели геолокацию записи: указали координаты точки попадания 48.05955, 37.76568. Если точку обозначить на карте, то видно, что это местность неподалеку от аэропорта "Донецк" в 3-6 км от Авдеевки.

РБ-109A Былина, Донецк, Авдеевка Fullscreen
Где взорвали РБ-109A "Былина"
Фото: DeepState

Оружие РФ — детали

РБ-109A "Былина" — система РЭБ, которую в Донецкой области впервые заметили наблюдатели ОБСЕ в 2018 году. После вторжения российские власти заявили, что подобные устройства получат подразделения для войны в Украине, сообщили на портале InformNapalm.

РБ-109A "Былина" в тайнике под Донецком возле Авдеевки Fullscreen
РБ-109A "Былина" в тайнике под Донецком возле Авдеевки
РБ-109A "Былина" на стоянке в РФ Fullscreen
РБ-109A "Былина" на стоянке в РФ
РБ-109А "Былина" как выглядит Fullscreen
РБ-109А "Былина" как выглядит
РБ-109A "Былина" — презентация в РФ Fullscreen
РБ-109A "Былина" — презентация в РФ
РБ-109A "Былина" в тайнике под Донецком возле Авдеевки
РБ-109A "Былина" на стоянке в РФ
РБ-109А "Былина" как выглядит
РБ-109A "Былина" — презентация в РФ

Главное назначение системы РБ-109A "Былина", которая состоит из пяти машин с аппаратурой — на расстоянии до 100 км устанавливать препятствия, которые мешали бы работе беспилотников. Указывалось, что результаты противодействия БПЛА должен был улучшиться на 50% по сравнению с другими аналогичными устройствами. Результат достигался за счет использования алгоритмов искусственного интеллекта, который или уже ввели, или только планируют ввести, рассказали в росСМИ.

В сети не отыскалось информации о стоимости РБ-109A "Билина". Однако на портале Forbes отметили, что ВСУ регулярно уничтожают российские установки, предназначенные для противодействия дронам. Например, атаковали снарядом с GPS-наведением по системе РЭБ "Поле-21" или радару "Ястреб-АВ". При этом именно под Авдеевкой украинские подразделения имеют возможность использовать БПЛА, а российские — нет. Описанное удачное уничтожение российских антидронових систем в Forbes назвали "ироническими ударами" — их подрывают благодаря беспилотникам, которым они должны противодействовать.

Отметим, в декабре 2023 года в Генштабе ВСУ отметили широкую номенклатуру западных компонентов, которые обнаруживают в российских снарядах и военной технике. Об этом же говорят расследователи, которые публикуют соответствующие материалы в сети. Например, в январе на портале InfromNapalm опубликовали документы с названиями 30 компаний, продукция которых используется для выпуска дронов "Орлан-10" и другой аппаратуры для ВС РФ.