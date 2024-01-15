В РФ в один день упали два "Калибра": власти говорят о "неустановленном устройстве" (видео)

Журналисты утверждают, что инциденты произошли 13 января в Краснодарском крае. Одна из крылатых ракет "Калибр" упала между станицами Павловская и Атаманская.

13 января две российские ракеты "Калибр" в разное время упали в Краснодарском крае. Об этом пишет российское медиа Astra со ссылкой на источники.

Сообщается, что одна из ракет упала утром между станицами Павловская и Атаманская, а местное руководство назвало ее "неустановленным устройством". Журналисты ссылаются на слова военного эксперта Яна Матвеева, заявившего, что речь идет именно о ракете типа "Калибр".

Также считают и аналитики из Conflict Intelligence Team, которые проанализировали фото и видео ракеты. Спустя время эти данные подтвердили источники в экстренных службах Краснодарского края.

Авторы публикации также пришли к выводу, что ракет было несколько: вечером 13 января еще один "Калибр" упал в Ленинградском районе. Инцидент произошел в поле недалеко от хутора Западный. По предварительной информации, обошлось без повреждений и пострадавших.

Напомним, что российские войска экспериментируют с разным сочетанием ракет и дронов, чтобы обходить ПВО Украины. Аналитики отмечают, что ВС РФ запускали фальш-цели и беспилотники Shahed, чтобы перегрузить ПВО.

Также сообщалось, что Курскую область атаковали ракеты "Точка-У": местные жители слышали по меньшей мере 3-4 взрыва. В Минобороны РФ заверяют, что ПВО успешно отработали и перехватили все цели.