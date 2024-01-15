Курскую область атаковали ракеты "Точка-У", — Минобороны РФ (видео)

Местные жители слышали как минимум 3-4 взрыва и видели яркие вспышки. Минобороны и местные власти уверяют об успешной работе ПВО и перехвате всех целей.

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В России заявили об атаке Курской области украинскими ракетами "Точка-У". Три из них якобы сбили над территорией Фатежского района. Об этом 15 января сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

"В небе над Курском и Курским районом сработала ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", — проинформировал он.

Позже губернатор сообщил, что, по предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты 3 украинские ракеты.

В Минобороны РФ заявили, что территория Курской области была атакована ракетами "Точка-У".

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью", — говорится в сообщении.

В местных пабликах сообщили, что обломки ракеты упали возле 62-й школы и загорелись.

Напомним, что украинские РЭБ во время массированной ракетной атаки сумели обезвредить более 20 вражеских ракет.

Ранее сообщалось, что по мнению эксперта Сергея Бескрестнова, более известного под позывным "Флеш", ракеты РФ продолжают падать в разных местах, поскольку катастрофически ухудшилось качество комплектующих.