Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Удари по військових об'єктах в РФ

Курську область атакували ракети "Точка-У", — Міноборони РФ (відео)

новини росії, курська область, новини курська, ракета точка-у, міноборони РФ
Фото: Facebook | Ракета "Точка-У"

Місцеві мешканці чули шонайменше 3-4 вибухи на бачили яскраві спалахи. Міноборони та місцева влада запевняють про успішну роботу ППО та перехоплення усіх цілей.

Related video

В Росії заявили про атаку Курської області українськими ракетами "Точка-У". Три з них нібито збили над територією Фатезького району. Про це 15 січня повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт.

"У небі над Курськом і Курським районом спрацювала ППО. Прошу жителів зберігати спокій", — проінформував він.

Пізніше губернатор повідомив, що, за попередньою інформацією, над територією Фатезького району черговими засобами ППО збито 3 українські ракети.

У Міноборони РФ заявили, що територія Курської області була атакована ракетами "Точка-У".

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням ракет ТРК "Точка-У". Черговими засобами ППО три ракети ТРК "Точка-У" було знищено над Курською областю", — йдеться в повідомленні.

В місцевих пабліках повідомили, що уламки ракети впали біля 62-ї школи і зайнялися.

Fullscreen

Нагадаємо, що українські РЕБ під час масованої ракетної атаки зуміли знешкодити понад 20 ворожих ракет.

Раніше повідомлялося, що на думку експерта Сергія Бескрестнова, більш відомого під позивним "Флеш", ракети РФ продовжують падати в різних місцях, оскільки катастрофічно погіршилася якість комплектуючих.