"Уже отправили на войну": в РФ впервые показали серийную версию САУ "Коалиция-СВ" (видео)

По утверждению российских СМИ, артустановка имеет дальность поражения до 70 км. Производством машин занимается "Уралтрансмаш".

Российское предприятие "Уралтрансмаш" показало серийные образцы самоходной артустановки 2С35 "Коалиция-СВ". Об этом сообщает телеканал "ОТР".

В сюжете государственного издания министру промышленной торговли Денису Мантурову показали САУ "Коалиция-СВ" во время проверки выполнения госзаказа на "Уралтрансмаше". О серийном производстве новой артустановки в РФ заявили в конце декабря 2023 года. Тогда же заявлялось, что "Коалицию-СВ" уже якобы использовали в боях против Украины.

САУ "Коалиция-СВ" Фото: скриншот

Танковый историк Андрей Тарасенко отмечает, что мощностей на "Уралтрасмаше" не хватит для организации серийного производства. Скорее всего, речь идет о доработке опытной партии "Коалиций-СВ" и ремонте с модернизацией САУ "Мста-С". Реальных мощностей, по данным специалиста, у РФ нет. Завод, где должны были производить новые САУ, физически не существует.

Кроме этого заявлено, что 5 САУ "Коалиция-СВ" загрузили на платформу для отправки на войну против Украины.

САУ "Коалиция-СВ"

Над новой 152-мм САУ "Коалиция-СВ" начали работать еще в 2002 году силами "Центрального научно-исследовательского института "Буревестник". Дебютировала артустановка в 2015 году на параде. Первая опытная партия САУ была отправлена в российскую армию в 2019 году. Заявляется, что скорострельность составляет 12-16 выстрелов в минуту, а дальность выстрела до 70 км. Наведение и обслуживание "Коалиции-СВ" полностью автоматизировано, а экипаж состоит из трех человек.

Напомним, 29 декабря СМИ писали, чем уникальные САУ "Коалиция-СВ", которые РФ собирается перебрасывать в Финляндию.

21 декабря в ISW сообщили новые детали о применении САУ "Коалиция-СВ" на войне против Украины.