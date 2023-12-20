В РФ заявили о применении против Украины САУ "Коалиция-СВ", — росСМИ

Новая артустановка якобы может поражать цели на расстоянии более 70 км. "Коалиция-СВ" должна позволить оккупанту вести контрбатарейную борьбу.

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Новейшую артиллерийскую артустановку "Коалиция-СВ" начали производить в серийном количестве. Также ее якобы начали использовать на войне против Украины. Об этом сообщает российское государственное агентство "ТАСС".

Источники российского издания заявили, что в РФ якобы началось серийное производство самоходных артустановок "Коалиция-СВ". Заявляется, что основная задача САУ будет "внести решающий перелом" в ведении контрбатарейной борьбы.

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Также журналисты добавляют, что в апреле 2023 года и.о. начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ Сергей Медведский говорил, что "Коалиция-СВ" еще не участвовала в войне против Украины. На тот момент машина якобы проходила государственные испытания, которые должны были завершиться до конца 2023 года.

Сейчас украинская армия имеет преимущество в контрбатарейной борьбе благодаря западным образцам САУ, которые могут вести стрельбу на расстояние более 40 км. Благодаря этому ВСУ уничтожают значительно больше вражеских артиллерийских установок, потому что у ВС РФ нет дальнобойной артиллерии.

Заявляется, что САУ "Коалиция-СВ" будет иметь дальность выстрела до 70 км. Скорострельность должна быть более 10 выстрелов в минуту. Машина имеет пушку 2А88 калибром 152-мм. Также утверждается, что САУ имеет цифровые дисплеи и единую автоматизированную систему управления тактическим ядром и тактику огневого налета.

Напомним, 20 октября в РФ заявили о завершении испытания новой САУ "Коалиция-СВ".

14 сентября СМИ писали, почему "Коалиция-СВ" может иметь проблемы на фронте.