У РФ заявили про застосування проти України САУ "Коалиция-СВ", – росЗМІ

Нова артустановка нібито може уражати цілі на відстані понад 70 км. "Коалиция-СВ" має дозволити окупанту вести контрбатарейну боротьбу.

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Новітню артилерійську артустановку "Коалиция-СВ" почали виробляти у серійній кількості. Також її нібито почали використовувати на війні проти України. Про це повідомляє російська державна агенція "ТАСС".

Джерела російського видання заявили, що у РФ нібито почалося серійне виробництво самохідних артустановок "Коалиция-СВ". Заявляється, що основне завдання САУ буде "внести вирішальний перелом" у ведені контрбатарейної боротьби.

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Також журналісти додають, що у квітні 2023 року в.о. начальника Ракетних військ та артилерії ЗС РФ Сергій Медведський казав, що "Коалиция-СВ" ще не брала участь у війні проти України. На той момент машина нібито проходила державні випробування, які мали завершитись до кінця 2023 року.

Наразі українська армія має перевагу в контрбатарейній боротьбі завдяки західним зразкам САУ, які можуть вести стрільбу на відстань понад 40 км. Завдяки цьому ЗСУ знищують значно більше ворожих артилерійських установок, бо у ЗС РФ немає далекобійної артилерії.

Заявляється, що САУ "Коалиция-СВ" матиме дальність пострілу до 70 км. Швидкострільність має бути понад 10 пострілів на хвилину. Машина має гармату 2А88 калібром 152-мм. Також стверджується, що САУ має цифрові дисплеї та єдину автоматизовану систему керування тактичним ядром й тактику вогневого нальоту.

Нагадаємо, 20 жовтня у РФ заявили про завершення випробування нової САУ "Коалиция-СВ".

14 вересня ЗМІ писали, чому "Коалиция-СВ" може мати проблеми на фронті.