"У россиян есть мотивация воевать": в ГУР рассказали, сколько РФ ежедневно мобилизует людей

По словам заместителя разведки Вадима Скибицкого, у россиян четко определено, что за день боевых действий им выплатят на 8000 рублей больше. Оккупанты активно пополняют личный состав.

Россия мобилизует около 30 000 человек в месяц. Мотивирует военнообязанных граждан высокая зарплата. Об этом сообщил заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По словам разведчика, мобилизация в РФ продолжается, но она не проводится массово, как это было в октябре-декабре 2022 года. Однако россияне имеют мотивацию идти в армию — это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест.

Он также заявил, что пленные оккупанты признаются, что пошли в армию из-за денег.

"Они разные. Все зависит от того, где находится подразделение, ведет ли боевые действия. Но у россиян четко определено, что день боевых действий — это плюс 8000 рублей к зарплате. Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220-250 000 рублей в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях первой линии соприкосновения", — подчеркнул заместитель начальника ГУР.

В то же время генерал Николай Маломуж ранее объяснил, что президент РФ Владимир Путин хочет показать результаты на фронте, но может похвастаться только потерями. Скрытая мобилизация не дала желаемого Кремлем эффекта.

По его словам, россияне могли "нахватать" всех в армию. Однако модель скрытой мобилизации, которую уже испытала страна-агрессор, не дала желаемого эффекта. За 2023 год весь миллион человек, который ВС РФ удалось призвать, был "обесценен" на фронте.

Напомним, жены российских оккупантов обратились с требованием вернуть их мужей домой. В Госдуме РФ ответили, что их служба продлится до завершения войны.