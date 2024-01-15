Врачи понадобились не всем: в Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами

Отмечается, что после взрыва на место происшествия прибыли несколько "скорых", а прилегающие улицы перекрыли. Сразу после взрыва оккупанты сообщили об "успешной работе ПВО".

В оккупированном Мелитополе на Запорожье партизаны взорвали в воздух авто с оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны 15 января.

Отмечается, что инцидент произошел 14 января на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе. Там прогремел мощный взрыв.

"Вследствие проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков УАЗ "Patriot". Вместе с московским внедорожником поражения получили четверо оккупантов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после взрыва на место происшествия прибыли несколько "скорых", а прилегающие улицы перекрыли.

"По предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", — отметили в военной разведке.

Между тем городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что после взрыва оккупанты быстро сообщили об успешной работе ПВО.

"В результате взрыва в Мелитополе, который оккупанты поспешили назвать "певео", было уничтожено авто с нерусскими "асвабадителями" внутри. Силы сопротивления доказывают: врагу в Мелитополе расслабляться не стоит", — проинформировал Федоров.

Напомним, что 12 января городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что Силы обороны смогли отвоевать у оккупантов полкилометра территории возле Вербового в Запорожье.

10 января Иван Федоров сообщал, что ВС РФ строят новые защитные сооружения вокруг городов Пологи и Мелитополь, чтобы замедлить продвижение украинских войск.