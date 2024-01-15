Врачи понадобились не всем: в Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами

Отмечается, что после взрыва на место происшествия прибыли несколько "скорых", а прилегающие улицы перекрыли. Сразу после взрыва оккупанты сообщили об "успешной работе ПВО".

Related video

В оккупированном Мелитополе на Запорожье партизаны взорвали в воздух авто с оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны 15 января.

Отмечается, что инцидент произошел 14 января на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе. Там прогремел мощный взрыв.

Важно

Курскую область атаковали ракеты "Точка-У", — Минобороны РФ (видео)

"Вследствие проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков УАЗ "Patriot". Вместе с московским внедорожником поражения получили четверо оккупантов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после взрыва на место происшествия прибыли несколько "скорых", а прилегающие улицы перекрыли.

"По предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", — отметили в военной разведке.

Между тем городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что после взрыва оккупанты быстро сообщили об успешной работе ПВО.

"В результате взрыва в Мелитополе, который оккупанты поспешили назвать "певео", было уничтожено авто с нерусскими "асвабадителями" внутри. Силы сопротивления доказывают: врагу в Мелитополе расслабляться не стоит", — проинформировал Федоров.

Напомним, что 12 января городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что Силы обороны смогли отвоевать у оккупантов полкилометра территории возле Вербового в Запорожье.

10 января Иван Федоров сообщал, что ВС РФ строят новые защитные сооружения вокруг городов Пологи и Мелитополь, чтобы замедлить продвижение украинских войск.