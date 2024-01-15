Лікарі знадобились не всім: в Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами

Зазначається, що після вибуху на місце події прибули кілька "швидких", а прилеглі вулиці перекрили. Одразу після вибуху окупанти повідомили про "успішну роботу ППО".

Related video

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі партизани висадили в повітря авто з окупантами. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони 15 січня.

Зазначається, що інцидент стався 14 січня на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі. Там пролунав потужний вибух.

Важливо

Курську область атакували ракети "Точка-У", — Міноборони РФ (відео)

"Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ "Patriot". Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після вибуху на місце події прибули кілька "швидких", а прилеглі вулиці перекрили.

"За попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється", — зазначили у воєнній розвідці.

Між тим міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після вибуху окупанти швидко повідомили про успішну роботу ППО.

"Внаслідок вибуху в Мелітополі, який окупанти поспішили назвати "певео", було знищене авто з нерусскімі "асвабадітєлями" всередині. Сили опору доводять: ворогу в Мелітополі розслаблятися не варто", — проінформував Федоров.

Нагадаємо, що 12 січня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що Сили оборони змогли відвоювати в окупантів півкілометри території біля Вербового на Запоріжжі.

10 січня Іван Федоров повідомляв, що ЗС РФ будують нові захисні споруди навколо міст Пологи та Мелітополь, щоб сповільнити просування українських військ.