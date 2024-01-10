Супутники зафіксували: ЗС РФ будують нову лінію оборони на Запоріжжі, – Федоров (відео)

Нові захисні споруди окупанти створюють навколо міст Пологи та Мелітополь, щоб сповільнити просування українських військ.

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Окупанти будують нові укріплення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Подробиці повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що нові об'єкти зафіксували за допомогою супутника Європейського космічного агентства (ESA). Десятки кілометрів нових окопів та оборонних споруд ворог побудував за останні місяці минулого року у Запорізькій та Донецькій областях.

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"Ворог не зупиняється на тому, що побудував до цієї весни.

Загарбники посилюють свої лінії оборони, щоб ускладнити просування наших військових до окупованих міст Запорізької області й захистити шляхи на Бердянськ та Маріуполь. Нові захисні споруди окупанти створюють навколо міст Пологи та Мелітополь.

Як додав Федоров, попри переможні заяви російської пропаганди про успіхи на фронті, міста та шляхи "глибокого тилу" ворог продовжує постійно укріплювати. Вкотре військова реальність та пропаганда не знайшли спільну мову.

Дії окупантів у Запорізькій області

На тимчасово окупованих територіях, як міський голова Мелітополя Іван Федоров, російські військові створили гуманітарну катастрофу. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

"Росіяни повільно вбивають і виживають наших людей на ТОТ. Маємо звільнити кожного українця!" — сказав Іван Федоров.

На всіх тимчасово захоплених територіях Запорізької області, як наголосив Федоров, склалася "біда" з медикаментами, а саме імпортних ліків або немає, або ціна недоступна для людей. Також ворог не постачає обов'язкових дитячих вакцин БЦЖ й АКДП, батьки чекають понад пів року на щеплення від туберкульозу.

Він також 26 грудня розповів, що противник перетворює українську молодь на тимчасово окупованих територіях на рабів і "гарматне м'ясо". Зокрема, противник зігнав громадян до різних "молодіжних організацій" для підготовки до так званих "президентських виборів".

Нагадаємо, 9 січня окупанти атакували "Шахедами" прикордоння Сумщини та влучили у Будинок культури. Внаслідок атаки також пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач.