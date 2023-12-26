Росіяни перетворюють українську молодь на рабів та "гарматне м'ясо", — Федоров (фото)
За словами мера Мелітополя, росіяни зігнали українців до різних "молодіжних організацій", які мають забезпечити підготовку до президентських виборів в Росії.
На тимчасово окупованих територіях росіяни перетворюють українську молодь на рабів та "гарматне м'ясо". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"Окупанти перетворюють молодь на ТОТ на рабів і гарматне мʼясо для Росії", — сказав Іван Федоров.Важливо
З його слів, ворог зігнав частину українців до різних "молодіжних організацій", які мають різні назви, проте одну мету — підготовка до так званих "президентських виборів".
"Юг молодой", "волонтери побєди", "вссс", "дєлай", "рсм", "ми вмєстє", "волонтери медики" та інші кошмарять мелітопольців збором підписів на підтримку єдиного на Росії кандидата в диктатори", — наголосив Федоров.
Він зазначив, що ще частину молоді відправили до різних воєнізованих організацій, які готують до відправки на фронт. Зокрема, "вирощують майбутнє гарматне м'ясо" для приватних військових компаній. Росіяни з так званої "Еспаньоли" "дресирували" підлітків на полігоні. Цей підрозділ підпорядковується ПВК "Редут", наступній за популярністю після ПВК "Вагнер", додав Федоров.
Нагадаємо, 5 грудня у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни розбудовували мережу мілітаризованих клубів для підлітків. На базі псевдоколеджу в Луганську ворог відкрив "Центр військово-спортивної підготовки".
7 грудня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях противник планував дітей віком від 14 років відправляти на військову підготовку, а від 16 років — готувати до мобілізації. Росіяни хотіли навчати підлітків основам стрільби, роботі з БПЛА, засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби.