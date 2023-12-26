Росіяни перетворюють українську молодь на рабів та "гарматне м'ясо", — Федоров (фото)

За словами мера Мелітополя, росіяни зігнали українців до різних "молодіжних організацій", які мають забезпечити підготовку до президентських виборів в Росії.

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На тимчасово окупованих територіях росіяни перетворюють українську молодь на рабів та "гарматне м'ясо". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Окупанти перетворюють молодь на ТОТ на рабів і гарматне мʼясо для Росії", — сказав Іван Федоров.

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З його слів, ворог зігнав частину українців до різних "молодіжних організацій", які мають різні назви, проте одну мету — підготовка до так званих "президентських виборів".

"Юг молодой", "волонтери побєди", "вссс", "дєлай", "рсм", "ми вмєстє", "волонтери медики" та інші кошмарять мелітопольців збором підписів на підтримку єдиного на Росії кандидата в диктатори", — наголосив Федоров.

Підготовка до так званих "президентських виборів" на ТОТ Підготовка до так званих "президентських виборів" на ТОТ

Він зазначив, що ще частину молоді відправили до різних воєнізованих організацій, які готують до відправки на фронт. Зокрема, "вирощують майбутнє гарматне м'ясо" для приватних військових компаній. Росіяни з так званої "Еспаньоли" "дресирували" підлітків на полігоні. Цей підрозділ підпорядковується ПВК "Редут", наступній за популярністю після ПВК "Вагнер", додав Федоров.

Росіяни готують молодь до відправки на фронт Росіяни готують молодь до відправки на фронт

Нагадаємо, 5 грудня у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни розбудовували мережу мілітаризованих клубів для підлітків. На базі псевдоколеджу в Луганську ворог відкрив "Центр військово-спортивної підготовки".

7 грудня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях противник планував дітей віком від 14 років відправляти на військову підготовку, а від 16 років — готувати до мобілізації. Росіяни хотіли навчати підлітків основам стрільби, роботі з БПЛА, засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби.