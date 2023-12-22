Набирають у "Донецьк" із Краснодара: РФ створює новий батальйон для війни з Україною, — ЦНС

У ЦНС повідомили, що батальйон "Донецьк" підпорядковується так званій козацькій бригаді "Терек".

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У РФ продовжують мобілізувати росіян на війну проти України. Тепер же окупанти формують новий добровольчий батальйон "Донецьк". Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Повідомляють, що в "Донецьку" не буде безпосередньо жителів окупованого міста, оскільки набір проводять у Краснодарському краї РФ.

"Так, ворог почав формувати нібито добровольчий, а за фактом загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Звісно, мешканців Донецька в ньому не буде, набір проводять у краснодарському краї", — сказано в повідомленні.

У ЦНС повідомили, що батальйон "Донецьк" підпорядковується так званій козачій бригаді "Терек". Зазначається, що Кремль вкотре використовує "козацтво" для паплюження історії України, щоб провести аналогії з українським "козацтвом".

Нагадаємо, що раніше 21 грудня в ЦНС повідомляли, що на Донбасі дефіцит робочої сили через російську мобілізацію. За даними підпілля, на одному з підприємств дефіцит водіїв становить 60%, тому окупаційні адміністрації почали просити Кремль про допомогу.