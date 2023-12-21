Майже 600 ракет та понад 200 тисяч авіабомб: ЦНС отримав доступ до планів РФ на 2024 рік

У Центрі національного спротиву констатують факт збільшення навантаження на російський ВПК, що "свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини".

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Українське підпілля отримало доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб. Про це у четвер, 21 грудня, повідомили в Центрі національного спротиву.

Згідно з документами, які Центр отримав від "небайдужих", у 2024 році противник планує виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет.

З них:

Х-31ПМ(75 од.);

Х-59М2А (133 од.);

Х-38МЛ (150 од.);

Х-101 (167 од.);

Х-29ТД (46 од.);

Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);

ФАБ-1500 (1000 од.);

С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);

С-13ДФ (20 тис. од.);

УПАБ-1500 (191 од.);

АБСП-3000 (600 од).

Крім того, в ЦНС зауважили, що достовірність документів підтверджена й з інших джерел.

"Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 грудня начальниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що Збройні сили Російської Федерації накопичили достатню кількість ракетта обирають потрібний момент для того, аби їх використати. З її слів, окупанти навмисно відтерміновують масовані ракетні удари, аби дочекатися сильних морозів та здійснити "енергетичний терор". Зокрема, ракетоносії ворога не виходять на бойове чергування протягом трьох тижнів.

Того ж дня в партизанському русі "Атеш" розповіли, що росіяни мають проблеми під час виробництва крилатих ракет. Дубненський машинобудівний завод, який розташований у Московській області, не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32 — до 10 листопада потрібно було виробити 80 ракет, проте противник зробив лише 61.