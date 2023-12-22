Набирают в "Донецк" из Краснодара: РФ создает новый батальон для войны с Украиной, — ЦНС

В ЦНС сообщили, что батальон "Донецк" подчиняется так называемой казацкой бригаде "Терек".

Related video

В РФ продолжают мобилизовать россиян на войну против Украины. Теперь же оккупанты формируют новый добровольческий батальон "Донецк". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Сообщается, что в "Донецке" не будет непосредственно жителей оккупированного города, так как набор проводят в Краснодарском крае РФ.

"Так, враг начал формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк". Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор проводят в Краснодарском крае", — сказано в сообщении.

В ЦНС сообщили, что батальон "Донецк" подчиняется так называемой казачьей бригаде "Терек". Отмечается, что Кремль в очередной раз использует "казачество" для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с украинским "казачеством".

Напомним, что ранее 21 декабря в ЦНС сообщали, что на Донбассе дефицит рабочей силы из-за российской мобилизации. По данным подполья, на одном из предприятий дефицит водителей составляет 60%, поэтому оккупационные администрации начали просить Кремль о помощи.