Летающий командный пункт: что известно о сбитом самолете Ил-22

Российская армия потеряла сразу два ценных борта — самолет-разведчик А-50 и воздушный командный пункт Ил-22.

Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие двух российских самолетов Ил-22 и А-50. Воздушно-космические силы РФ используют самолет Ил-22 как воздушный командный пункт. Фокус разобрался, что известно о борте.

Российская армия имеет большой арсенал самолетов различного назначения. Ил-22 используется как воздушный командный пункт. В основе борта лежит самолет Ил-20, который создан на базе пассажирского Ил-18. Первый полет состоялся 21 марта 1968 года. За время производства в период с 1968 по 1976 годы было изготовлено более 50 единиц.

Ил-22 переделывались в воздушные командные пункты в конце 1970-х годов. Для этого самолет получил аппаратуру закрытой кодированной связи, которая устойчива к средствам РЭБ. Для управления оборудованием на борту появились офицеры боевого управления. Таких самолетов было изготовлено около 30 единиц, но пока неизвестно, сколько из них остается в строю.

Характеристики Ил-22:

экипаж — два пилота, штурман-бомбардир, стрелок-радист, кормовой стрелок;

крейсерская скорость — 625 км/ч;

практическая дальность полета 6500 км;

практический потолок — 11 км.

Напомним, Фокус разобрался, какие цели выполнял самолет А-50 в составе Воздушно-космических войск РФ.

15 января военный обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко писал, что уничтожение А-50 и Ил-22 войдет в историю.