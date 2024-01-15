Россия надеется, что получит боеприпасы от Китая: в ГУР прокомментировали

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, противник продолжает обходить санкции с помощью Пекина. Большинство комплектующих для оружия со всего мира идут через территорию азиатской страны.

Российская Федерация не теряет надежды на то, что сможет в ближайшее время получить желаемые боеприпасы от Китая. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, противник все еще пытается найти союзников, которые будут ему предоставлять необходимое вооружение для ведения войны в Украине. Отдельная ставка в этом вопросе делается на Пекин.

"Россия пыталась и пытается получить от Китая боеприпасы. Она также пытается получить снаряды и от других стран, где осталось советское вооружение, в том числе от стран Центральной Азии", — заявил Вадим Скибицкий.

Отдельно представитель ГУР МОУ заявил, что большинство комплектующих, а именно почти 80%, заходят на территорию России из Китая. Кроме того, в большинстве случаев они даже не китайского производства, а из других стран со всего мира.

"Просто Китай не присоединился к международным санкциям, поэтому для россиян не составляет острой проблемы закупить и завезти необходимые компоненты через Китай или через другие государства. Создано много разных совместных предприятий, появляющихся на неделю фирм, делают какие-то закупки, а затем исчезают", — подытожил Вадим Скибицкий.

В этом же интервью представитель ГУР объяснил, почему РФ говорит о готовности к переговорам. По словам Вадима Скибицкого, риторика России относительно этого вопроса в основном направлена именно на страны Запада и Глобального Юга. Для Украины неприемлемы условия, которые предлагает враг.