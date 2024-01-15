Из-за войны в Украине: оборонные заводы в Польше в разы увеличивают производство оружия, — СМИ

По данным журналистов, начало войны в Украине и резкий рост спроса на вооружение заставили заводы в Польше увеличить производство до максимального уровня.

Благодаря крупным вложениям в сферу оборонной промышленности предприятия в Польше существенно увеличивают объемы производства военного снаряжения. Это касается в первую очередь тротила, стрелкового оружия и гаубиц. Об этом сообщает издание RP.pl.

По данным источника, даже предприятия, которые недавно прошли модернизацию, стремятся расширить свои производственные мощности, поскольку уже наступил момент, когда они не в состоянии полностью удовлетворить растущий спрос.

Так, по данным издания, через два года после открытия фабрика Łucznik в Радомле планирует увеличить производство винтовок до 100 тысяч единиц в год, троекратно увеличив текущие объемы производства. На производственных площадях завода активно проводится обновление оборудования, и уже утверждено строительство дополнительных цехов.

А компания Huta Stalowa Wola, специализирующаяся на производстве тяжелой артиллерии, включая дальнобойные самоходные гаубицы Krab и автоматические минометы Rak, только недавно завершила технологическую модернизацию, вложив в нее десятки миллионов злотых. Тем не менее, в настоящее время эти инвестиции оказываются недостаточными.

Кроме того, судостроительные заводы Remontowa Shipbuilding и PGZ прошли срочную реконструкцию с целью возглавить проект по строительству трех лицензионных многоцелевых фрегатов нового поколения, оцененных в 15 миллиардов злотых. Аналитики выражают надежду, что эти шаги помогут предотвратить недавно предсказанный кризис Военно-морских сил Польши.

В дополнение к этому, польская компания Autosan, предварительно специализировавшаяся на создании электрических автобусов, переключилась на производство Waran — последнего многоцелевого бронированного автомобиля, обладающего высокой мобильностью. Эта машина предназначена для использования в ближней артиллерийской разведке, а также в роли универсальной транспортной платформы на поле боя.

Как сообщает издание, начало войны в Украине и резкий взлет спроса на взрывчатку привели к тому, что завод Nitro-Chem в Быдгоще был вынужден максимально увеличить производство тротила.

Напомним, что ранее Фокус писал, что любые заявления Польши о готовности передать Украине дальнобойные ракеты нельзя воспринимать серьезно, ведь она лично не имеет подобного оружия. Западные страны не против, чтобы Украина била по международно признанной территории РФ любыми ракетами, но не западными боеприпасами, поэтому Киеву нужны собственные дроны и ракеты.